Responsables: El intendente Lima y Chiriff lo sabían,pero igual cesaron funcionaria con cáncer terminal por «ineptitud», falleció este sábado

A lo largo de los años pocas son las cosas que en este devenir informativo ,nos ha conmovido tanto , cuando hablamos de la gobernabilidad del departamento, cuando hablamos del » mundo Lima «. Esta tragedia de hoy es insuperable en la emotividad ,en la tristeza y la angustia,que la falta de empatía , la soberbia, la falta de humanidad de parte del gobierno departamental han demostrado ,una vez más .. y con la triste noticia de que quien es víctima de la situación,desde ayer no está más .

Angelica Núñez funcionaria de intendencia de Salto que lamentablemente falleció ayer , víctima de un cáncer agresivo ,era muy buena funcionaria , de las mejores y había ingresado a la administración en el gobierno de Ramón Fonticiella por sorteo y de ahí en más , trabajar para ser sustento de su familia,fue la única prioridad. Justamente por entender que de ella dependía la vida de sus dos hijos y su nieto , quien puede creer , a quien se le pasaría por la cabeza , que alguien en su sano juicio , faltaría por faltar a trabajar , sabiendo la responsabilidad que tenía? A nadie!! Y Ángela no fue la excepción. Pero sucedió lo que nadie previó y fue el diagnóstico de un cáncer de útero agresivo , muy agresivo hace unos meses ,que determinó la certificación en intendencia de Salto.

Angelica trabajaba en el Museo de Bellas Artes y era muy buena funcionaria,buena compañera y en ese sentido, la certificación siempre estaba . Porque cuando intendencia comenzó sumario por inasistencias, estas personas no comunicaron la situación, porque si sabían (porque certificados tenían) , donde decía que tenía cáncer , no hablaron en Jurídica, no manifestaron lo que pasaba. El intendente Andrés Lima y Gustavo Chiriff cesaron «por ineptitud» a una mujer que estaba muriendo. Firmaron el 1ero de agosto la sentencia de muerte para Ángelica y les va a pesar en sus conciencias , en sus almas ,porque más allá de excusas , de tiempos, de formalidades , cuando uno queda solo , seguramente van a sentir a Ángela, decirles que se equivocaron.

Quinto Elemento habló con Florencia, hija de Ángelica y nos decía, nos confirmaba que todos los certificados fueron llevados en tiempo y forma, que su mamá era el sustento de su hogar y que el día 26 de agosto llegó el notificador a su casa, a comunicarle a su mamá que había sido cesada . Se imaginan como le cayó, la terminó de apagar ,nos decía Florencia. El 31 de agosto falleció lamentablemente.

El intendente Lima y Chiriff tienen a partir de hoy la obligación moral , si les queda algo por supuesto, que por acá dudamos ..de contratar a Florencia en lugar de su mamá,para subsanar el atropello que realizaron con su madre, es aquí donde tienen la oportunidad de ser gentes , de actuar como personas, no de bien porque sino no la hubieran cesado , como personas….

Es aquí donde ADEOMS tiene que jugar su partido, defender a quien no defendió como debía y reivindicar los derechos de Ángelica y de su familia.

Una resolución por «ineptitud» en una funcionaría con cáncer terminal , de verdad tienen que ser la expresión invalorable de cruel, despiadado, en dos firmas, Lima y Chiriff.

A continuación la resolución de cese donde dice «ineptitud»