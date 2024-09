AFUTU Para: Incidente de Sub director de UTU y alumno fue a 200 mts.del centro educativo y no hay denuncia policial

Según lo investigado por Quinto Elemento Multimedios estamos en condiciones de informar que el incidente entre Profesor de UTU , y sub director no fue dentro del centro educativo sino que fue en Artigas y Florencio Sánchez. Según información policial , dos adolescentes se tomaron a golpe de puño en la institución UTU (Catalina Harriague de Castagno)y docentes separaron por supuesto. Llamaron a los padres de los menores y cuando eso sucedía ,uno de ellos escapó del lugar. Inmediatamente el sub director salió detrás del joven y lo alcanzó en esa esquina , antes nombrada que queda a 200 metros de la entrada del centro educativo. Ahí se suscita otra discusión ,entre el menor de 17 años y el sub director esta vez . . El menor le habría propinado patadas al docente , y este no realizó denuncia policial para no perjudicar al menor,si dejo constancia policial al respecto. Este incidente fue el 30 de agosto y determinó paro nacional de AFUTU.

