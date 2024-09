«Han explotado diversas bombas y ninguna me ha tocado”, dijo el senador y ex ministro Heber

El senador y ex ministro del Interior Luis Alberto Heber dijo que está conforme con la decisión del fiscal Alejandro Machado de archivar el caso que investigaba sobre la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, aunque cuestionó lo que consideró como comentarios “personales y políticos del fiscal” que, agregó, “no corresponden”.

Se refiere así a lo que escribió el fiscal Machado en su dictamen de archivo acerca de que Heber, el ex canciller Francisco Bustillo, el ex subsecretario del Interior Guillermo Maciel y la ex vicecanciller Carolina Ache, le ocultaron información al Parlamento.

“Claro que sí, ¿cómo no lo voy a tomar como una victoria si fui acusado de que en el Ministerio habíamos hecho las cosas mal?”, dijo Heber este lunes en conferencia de prensa, y agregó: “No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte, hicimos las averiguaciones en aquel momento porque Drogas así lo solicitaba, no estaba requerido por la Justicia, la Policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal atrás que hace la investigación, no había causas abiertas por el señor Marset, entonces fue correctamente entregado el pasaporte”