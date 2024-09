«Pequeños brillantes»: El Presidente en Villa Constitución este jueves inaugurará nuevo local de CAIF

Inauguración de nuevo local Pequeños

Brillantes

E l próximo jueves 5 de setiembre a las 14:00hrs. se inaugurará el nuevo local del CAIF Pequeños Brillantes ubicado en Domingo Pérez 328 ySergia Cabrera, Villa Constitución departam ento de Salto

El Plan CAIF surge en el año 1988 y constituye una política pública intersectorial de alianza entre el Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Intendencias Municipales. Su objetivo es garantizar la protección y promover los Derechos de todos los niños y las niñas de 0 a 3 años, priorizando el acceso de aquellos que provienen de familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social; funcionando tanto en modalidad urbana com o en modalidad rural.

Continuando con la gestión de la Asociación Civil Pro-CAIF de Villa C onstitución con quien se tiene convenio desde junio del año 2000 este nuevo local construido por la C ND bajo la m odalidad P P P perm ite la atención de 10 8 niños y niñas de V illa Constitución y sus alrededores; fortaleciendo así las redes que integran con la comunidad y demás instituciones presentes en el territorio.

E l acto contará con la presencia de autoridades de INAU, ministeriales y del presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou.

Finalmente, a las 16:30 hrs aprox. autoridades de INA U realizarán una visita a la obra de construcción ubicada en el barrio Artigas de la ciudad de Salto, la que estará destinada a un C entro C A IF .