La Justicia condenó los asesinos de «Pelé» con 7 años uno y el otro con 7 años y 8 meses de pena de penitenciaría

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SALTO DE 2ndo TURNO

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto

Sentencia definitiva de primera instancia N058/2024 del día de la fecha, se CONDENÓ A

N. E. E. D como autor penalmente responsable de UN DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, a la pena de SIETE (7) AÑOS DE PENITENCIARÍA, con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo las accesorias legales de rigor (Art. 105 lit. E del C.P.).SE CONDENÓ A, A. A. S. C. como autor penalmente responsable de UN DELITO de HOMICDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO y de UN DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE TENENCIA NO PARA SU CONSUMO, EN Régimen DE REITERACIÓN REAL, a la pena de SIETE (7) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PENITENCIARÍA, con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo las accesorias legales de rigor (Art. 105 lit. E del C.P.).Se dispone decomiso y confiscación de las sustancias estupefacientes incautadas, remitiéndose a I.T.F. para su análisis posterior destrucción.Se dispone el decomiso de un Arma tipo pistola marca TALA, calibre 22, para ser remitida al laboratorio de Balística de la DNPC para pericia y su posterior remisión al SMA para destrucción; y una balanza de precisión y tres cartuchos calibre 22 para ser remitidos al SMA p ar a d e s t r u c c i ó n Asimismo, se dispone decomiso de una moto marca MONDIA, matrícula …… –

Scanned with

CamScanner»

Una vez prontuariados, sírvase disponer la remisión de los recaudos respectivos a la brevedad.-

Atentamente,

Scanned with

CamScanner-