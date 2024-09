Tremendo Plenario de la 404,la lista oficial de Luis, que metió 1era rumbo a octubre

La noche de ayer fue escenario ideal de un gran plenario, con una concurrencia masiva, y un clima marcado por la alegría y el compromiso de muchísimos salteñas y salteños que desbordaron el local de Parque Solari, donde ésta agrupación liderada por Albisu y Pablo Constenla, marcaron el regreso de la Lista 404, la lista oficial de Luis y “el corazón del gobierno”.

El marco de público evidenció el espíritu de unidad reinante y el crecimiento constante de ésta lista, que una vez más, está pronta para salir a militar en defensa de un buen gobierno encabezado por Lacalle Pou, con la finalidad de continuar con los cambios que se iniciaron y se pueda concretar un segundo piso de transformaciones a cargo de la fórmula Delgado / Ripoll.

Dentro de los anuncios que hicieron sus principales referentes, explicaron que luego de haber contribuido fuertemente a ganar el referéndum de la LUC, haber conquistado la elección de jóvenes, un logro que demuestra el respaldo a las nuevas generaciones, y de ganar la Elección Interna, se le dio la oportunidad de utilizar el emblemático número 404 rumbo a las Elecciones Nacionales del próximo 27 de octubre.

Uno de los momentos destacados fue la intervención de Pablo Constenla, quien agradeció profundamente el esfuerzo incansable de su equipo. «Este trabajo se viene consolidando con resultados», señaló, “y ésto no hace más que reafirmar la forma de trabajar que mantenemos desde nuestros inicios, estando siempre cerca de la gente y atentos a sus problemas, y eso es una característica que no podemos perder porque los problemas de la gente no surgen uno o dos meses antes de las elecciones. Seguiremos recorriendo el interior y todos los barrios de Salto militando mano a mano con los vecinos, y gestionando todo lo que esté a nuestro alcance con el mismo compromiso, ahora con el número 404, la lista oficial de Luis”.

A su turno, Carlos Albisu, habló de la urgencia de un cambio profundo en Salto. «Es momento de empezar a sacar a Salto del pozo, y esto es una invitación a todos los que comparten el sueño de devolverle al departamento el orgullo que merece. Albisu hizo énfasis en que este no es un proyecto solo para ganar una elección, sino una tarea que venimos realizando desde hace tiempo para poder transformar la realidad del departamento”.

Más adelante agregó que «Vamos a trabajar codo a codo con todos los que abrazan la bandera de nuestro departamento», dejando en claro que su compromiso es con cada salteño. En su visión, el cambio no solo vendrá a través de discursos, sino con acciones concretas. Habló de obras que revitalicen Salto, que generen dinamismo en la economía, promuevan el empleo, y mejoren la calidad de vida de todos los habitantes. “Salto debe volver a ser un lugar del cual sentirse orgulloso, y para eso estamos trabajando junto a este equipo de la 404, con propuestas concretas y serias que pronto daremos a conocer”.

La Lista 404 sigue consolidándose a base de esfuerzo, resultados y cercanía con la gente. Los logros alcanzados hasta el momento son una muestra de que este equipo está preparado para enfrentar los desafíos que se vienen.