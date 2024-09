¿Nos damos una oportunidad de crecer?

En el marco de las recorridas de nuestra lista 133609 hemos tenido una serie de reuniones que me interesa poder contarlas: una de ellas fue con mujeres y hombres que optaron por insertarse en el sistema cooperativo real, no gente que solamente piensa que el cooperativismo es una forma de solución para una serie de temas que son relevantes en la vida como la vivienda y el trabajo sino gente que piensa y siente que el cooperativismo es una forma de entender las relaciones humanas, para ser mejores, más colaborativos y salir todos adelante de forma colectiva.

¿Sabían esto que pasa en Salto?

En nuestro departamento hay aproximadamente 300 cooperativas de todo tipo, cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, cooperativas sociales, cooperativas agrarias, etc. En fin, 300 cooperativas que nuclean unas 20.000 personas en el departamento, 17% de la población de Salto.

¿Cuándo pensamos en inversiones, tomamos en cuenta esta posibilidad para hacer crecer la economía?

Muchas veces miramos hacia arriba aspirando a cuestiones de alto impacto, maravillosas, que supuestamente van a generar un cambio radical, de un día para el otro, cuando la mayoría de esas promesas siempre son flor de un dia, no suceden y cuando pasan son empresas que generan empleos precarios, en breves periodos de tiempo y dudoso respeto por las normas laborales vigentes.

No siempre tienen que venir inversiones millonarias para generar empleo y mover la economía.

Será esta una oportunidad para las cooperativas y para las pequeñas y medianas empresas, comerciantes, vecinos y vecinas que todos conocemos y que son chicos pero tienen un vínculo muy estrecho con el sistema cooperativo desde lo comercial, económico o empresas que son cooperativas por ser familiares?

En definitiva los que no esconden la plata debajo del colchón y la invierten moviendo la economía local.

No estoy hablando de la macroeconomía sino de la micro, de las cosas chicas. Por ejemplo, un inversor en el área inmobiliaria que viene a hacer un mega emprendimiento quizás te puede invertir mucha plata pero la mayoría de las cosas que compra no las compran el departamento las trae importadas en grandes cantidades, no compra al ferretero del barrio.

Sin embargo el sistema cooperativo, las cooperativas de vivienda son los que terminan moviendo y dando vida y trabajo a los más chiquitos, a los que sudan y emprenden poniendo el cuerpo a las verdes y las maduras, generando mano de obra local.

Pero las cooperativas hacen esos procesos en forma colectiva, si sale uno de una situación mala, es por que salieron todos!

Y esa economía es la que hoy quiero reconocer en este artículo.

Junto al sistema cooperativo van a tener a nuestro equipo de Diputación para representar esa voz.

Mijail Pastorino

Candidato a Diputado por Raíces Frente Amplio,Lista 133 609