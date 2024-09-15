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Incendio en Arenitas Blancas : Informe oficial de Prefectura de Salto

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Sep 15, 2024

FECHA 15/09/2024

ASUNTO: INCENDIO.-

DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 18:00 SE RECIBE LLAMADO INFORMANDO QUE HABRÍA UN INCENDIO EN PROXIMIDADES DEL EX CASINO DE OFICIALES (KM 332.400 DEL R.U.), POR RAMBLA COSTANERA TOMÁS BERRETA. SE PROCEDE A DESPLEGAR MÓVIL ARN 2424 CON 4 TRIPULANTES HACIA EL LUGAR, AL ARRIBAR AL LUGAR DEL INCENDIO SE CONSTATA UN RANCHO INCIENDIADO, EN EL LUGAR SE ENCONTRABA LA BRIGADA DE BOMBEROS COMBATIENDO DICHO INCENDIO. SE ENTRIVISTÓ A LA DUEÑA DEL LUGAR LA SRA. DE 58 AÑOS LA CUAL MANIFIESTA QUE SOLO SUFRIÓ DAÑOS MATERIALES Y NINGUNA LESIÓN O PÉRDIDA DE VIDAS. EN EL RANCHO VIVÍAN 6 PERSONAS LAS CUALES PERCNOTARÁN EN LA CASA DE LA HERMANA DE LA DUEÑA. LA BRIGADA DE BOMBEROS DE HARÁ CARGO DEL EVENTO.

FISCALIA INTERVINIENTE

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