Incendio en Arenitas Blancas : Informe oficial de Prefectura de Salto

FECHA 15/09/2024
ASUNTO: INCENDIO.-
DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 18:00 SE RECIBE LLAMADO INFORMANDO QUE HABRÍA UN INCENDIO EN PROXIMIDADES DEL EX CASINO DE OFICIALES (KM 332.400 DEL R.U.), POR RAMBLA COSTANERA TOMÁS BERRETA. SE PROCEDE A DESPLEGAR MÓVIL ARN 2424 CON 4 TRIPULANTES HACIA EL LUGAR, AL ARRIBAR AL LUGAR DEL INCENDIO SE CONSTATA UN RANCHO INCIENDIADO, EN EL LUGAR SE ENCONTRABA LA BRIGADA DE BOMBEROS COMBATIENDO DICHO INCENDIO. SE ENTRIVISTÓ A LA DUEÑA DEL LUGAR LA SRA. DE 58 AÑOS LA CUAL MANIFIESTA QUE SOLO SUFRIÓ DAÑOS MATERIALES Y NINGUNA LESIÓN O PÉRDIDA DE VIDAS. EN EL RANCHO VIVÍAN 6 PERSONAS LAS CUALES PERCNOTARÁN EN LA CASA DE LA HERMANA DE LA DUEÑA. LA BRIGADA DE BOMBEROS DE HARÁ CARGO DEL EVENTO.
FISCALIA INTERVINIENTE