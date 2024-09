Unasev afirma que no se ha podido universalizar el control de cocaína en conductores por falta de aprobación de una ley en el Parlamento

Tenemos un proyecto presentado hace dos años y no hemos tenido noticias. Eso lleva una designación de presupuesto que es importante, entiendo que también hay otras prioridades, pero creo que hoy por hoy el tránsito debería ser prioridad”, dijo.

“El tema del alcohol lo tenemos muy regularizado. El proyecto de ley es sobre la parte de marihuana, y es simplemente agregarle cocaína, y con eso estaríamos prontos para comenzar a hacer las inspecciones. Necesitamos los espirómetros necesarios para ese tipo de contralor y no los tenemos en muchísimas intendencias. Hay que pedirlos a nivel internacional, pero todo tiene un costo. En el interior notamos que hay una falta tremenda, la gente lo pide porque se da cuenta de que muchos de los accidentes son por otro tipo de drogas que no es el alcohol”, apuntó Manzor, y concluyó: “El proyecto fue presentado hace dos años, entiendo que no ha sido incluido por un tema de presupuesto. Era simplemente importar los espirómetros”.