Impune: Albarenque y Lima presentaron lista al Senado este martes,a un año de conocido presuntos casos de corrupción en Movilidad Urbana y de la investigación administrativa y judicial

Increíblemente para el común de las personas, y lejos de respetar formas , investigación judicial u explicaciones a ediles de la Junta Departamental, el Intendente de Salto Andrés Lima, presentó su lista al Senado. Sería natural, obviamente si en el medio no hubieran sucedido cosas como la investigación de policía , y de Fiscalía a Henry Albarenque ex Director de Movilidad Urbana la Intendencia de Salto y de Guarino,su Coordinador. En estos días se cumplió un año de eso y un año de que el gobierno departamental inició una investigación administrativa,que nunca dió a conocer ,a pesar de estar finalizada . Un Albarenque que desapareció públicamente y no aparecía en fotos con Lima , comenzó a aparecer porque nunca dejó de ser su mejor socio en esta interna ,junto al Enfa. Tampoco dejó de aparecer este martes en Montevideo, en la presentación del Senado de Lima,como se lo ve en las fotos. Y ahora con este «caos» conocido en tránsito ,con el traslado inmediato de dos funcionarios, a otras áreas por sumario . Estas dos personas del «riñón» de Albarenque,uno su ex secretario y el otro, su ex jefe del cuerpo inspectivo y según fuentes reveladas a Quinto Elemento, con situaciones de abuso de poder , de funciones como funcionarios públicos y alguna cosa más. Según dicen también, Albarenque sin gestión formal ,aún ordenaría a estos funcionarios , con fines de clientelismo. Todo a la espera de intendencia, y de Fiscalía de 3er turno , pero ellos tuvieron su foto juntos y en el Frente Amplio junto a Pereira,el mismo que después , habla de transparencia, de ética y valores políticos . Definitivamente no es el sistema que deseamos y queremos, la impunidad política no debería estar naturalizada y la judicial , menos( investigación abierta). Lima una vez más , decide y pretende seguir y actuar , como si nada , sin contemplar la justicia y al pueblo de Salto.

