Álvaro Delgado :»A un mes de las elecciones, seguimos esperando el Programa de Gobierno del Frente Amplio»

A fin del año pasado el FA anunció las “Bases” que subieron a la web en Diciembre.

Tras las críticas recibidas sobre dicho contenido y cuando Cosse sacó sus Bases durante la interna, declaraste q luego de la elección el candidato ganador definiría el contenido.Cuando se anunció la fórmula, dijeron que el Programa se presentaría en la Convención del FA. Pero se postergó. Anunciaron que se presentaría el Día del Comité el 25/08. Y se volvió a postergar.La semana pasada en Colonia, presentaron 7 páginas con 48 propuestas sin el respaldo técnico que explique cómo las van a concretar.

Te he propuesto debatir y presentar propuestas más de una vez. Te has negado.

El FA decidió no debatir, ni participar en los eventos de actores de la sociedad para que los candidatos expongan sus ideas sobre temas clave para el país.El 2 de mayo presentamos, con tiempo, un programa de Gobierno con 300 propuestas, hecho por más de 500 técnicos de todo el país, para construir sobre lo hecho por esta administración, el #SegundoPisoDeTransformaciones. También nos hubiera gustado debatir al respecto.Un plan hecho con el detalle que exige que estas medidas tengan el potencial de cambiar la realidad, que luego de las internas y gracias al aporte de todo el @PNACIONAL, evolucionó en el Programa Único de Gobierno que presentamos en la Convención del partido.Nuestro Programa es un COMPROMISO con la sociedad, como lo dije el 2 de mayo, mi contrato con los uruguayos. Un programa con fundamento, desarrollo y financiación de cada propuesta y, sobre todo, con una visión y rumbo: ser el país más desarrollado de América Latina.Pero además de presentar nuestro Programa, venimos presentando “Ideas que cambian la realidad”: propuestas concretas de alto impacto medidas, factibles y transformadoras. Durante 4 años el FA se opuso sistemáticamente a todo lo que hizo nuestro gobierno.

Siendo tan implacables para la crítica, esperabamos un Programa que diera respuestas a todas esas críticas realizadas.

No parece honesto, a un mes de las elecciones, que un partido importante como el FA, pretenda ganarlas sin tener acordado un Programa de Gobierno.