Opción :47% aprueba gestión del Presidente Lacalle Pou

Opción Consultores presentó este martes los resultados de su última encuesta de opinión pública en la que preguntó a los uruguayos cómo evalúan al gobierno actual.Según los datos presentados por su director, Rafael Porzecanski, en Telenoche (Canal 4), el 47% de los uruguayos tiene una visión positiva de la gestión actual y el 26% una visión negativa.

En detalle, el 15% de los uruguayos dijo que la gestión del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou es «muy buena», el 32% dijo que es «buena, el 25% dijo que no es ni buena ni mala, el 17% dijo que es «mala», el 9% dijo que es «muy mala» y el 2% restante dijo no saber o prefirió no contestar.