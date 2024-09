Intendente de Salto agredió a Presidente de CTM en Salón del Vino Fino

En la noche de este viernes se llevó a cabo la décima séptima edición de una actividad netamente solidaria: Salón del Vino Fino.

En la oportunidad y en lo que significó la apertura oficial, en la parte oratoria el intendente de Salto anunció que como todos los años «este año vamos a contribuir con 10 becas desde intendencia de Salto».

En la segunda parte , en la oratoria el Presidente de la Delegación Uruguaya de CTM, Contador Martín Burutarán, aceptó el compromiso de Lima y dijo: «esta bueno escuchar el compromiso del intendente en becas pero que recordaba que en años anteriores (2020, se comprometió a 15 becas el intendente) había hecho el mismo compromiso y nunca las pagó».

Dicho esto, al descender del escenario el intendente Lima se acercó a Burutarán y mientras lo trataba de hijo de puta, lo golpeó en la espalda y al no recibir respuesta a su agresión lo tomó del cuello del saco sin recibir respuesta a la agresión.

Burutarán se fue lejos de la situación y fue seguido por Lima que reclamaba «lo pobre de la política y lo triste que era ocupar un cargo político no elegido» a diferencia del suyo que «siempre fue elegido por la gente».

Para los testigos de la agresión fue una situación extremadamente incómoda , por el lugar, por el no argumento del intendente de Salto ,que no le gustó escuchar , que promete y no cumple , más teniendo en cuenta la causa que motiva la donación de las becas. Obviamente que no hay fundamento alguno , en la violencia de Lima el intendente, que muchos conocen , pero que no se habla . Actuar con violencia a una autoridad como Presidente de CTM,en un evento público, habla de lo que nadie habla, el nerviosismo psicótico , de quién pretende continuar en el poder , más allá de todo.

Lamentable, vergonzoso , patético una vez más , como otras tantas veces, agrediendo verbalmente desde los medios «aplaudidores», denostando Salteños , en reuniones de su sector o apretando gente , hoy desbarrancó.

Una vez más ….