VioLencia con L de Lima

La violencia, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), se define como el uso intencional de la fuerza física o poder, ya sea de manera amenazante o efectiva, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Algunos enfoques clave incluyen:

Violencia física: Uso de la fuerza para causar daño corporal. Violencia psicológica: Actos de intimidación, humillación o abuso verbal. Violencia estructural: Injusticias sistémicas o institucionales que perpetúan la desigualdad, pobreza o exclusión. Violencia sexual: Actos que coartan el consentimiento o la integridad sexual.

Los organismos internacionales promueven una visión integral de la violencia, abordándola no solo como un problema individual, sino también como una manifestación de desigualdades sociales y culturales que requieren respuestas multidimensionales.Ahira bien , que es la violencia en el poder sino un fenómeno complejo que ha acompañado a las estructuras de dominación a lo largo de la historia. Se refiere a las acciones coercitivas, físicas o simbólicas, ejercidas por quienes detentan el poder con el fin de mantener el control y la obediencia de la población o de aquellos que desafían su autoridad. Esta forma de violencia no solo implica el uso de la fuerza bruta, sino también la manipulación de las leyes, el uso de la propaganda, y la creación de narrativas que justifiquen y normalicen la subordinación de los sectores más vulnerables.. En democracia, aunque las formas son más sutiles, también puede haber violencia estructural: discriminación, exclusión y políticas que perpetúan la desigualdad.

Esta violencia puede invisibilizarse en el día a día, ocultándose bajo discursos de legitimidad, pero sus efectos son profundos y devastadores, manteniendo a ciertos grupos en una constante situación de precariedad. En esencia, la violencia en el poder revela cómo la dominación no se sostiene solo a través del consenso, sino también mediante la imposición y la amenaza, un recordatorio de los límites y peligros inherentes al ejercicio del poder sin control democrático . Porque esta introducción, porque para nosotros es tan importante que el concepto se interprete, y se entienda. Conocer el concepto de ser violento y como se ejerce, como desde el poder se ejecuta , se amedrenta y se amenaza. En está línea , el Dr. Andrés Pablo Lima Proserpio intendente de Salto y la violencia que ejerció públicamente en una reunión pública y social,contra el Presidente de CTM Martin Burutarán.

La amenaza , el insulto , la impotencia frustrante del frustrado que traslada su impotencia,su frustración, aunque parezca un juego de palabras,al otro.La violencia del intolerante que no soporta que públicamente le digan mentiroso?, que le digan en su cara y públicamente que las becas son de gurises que necesitan y que cumplir es de ley, y no vale prometer a cuenta del discurso para después no pagar .La violencia de Lima que insultó a Burutarán que estaba con su compañera, con amigos , conocidos . El Lima que agredió de palabra y físicamente, porque es cobarde ,rastrero , y está desesperado.

Desesperado porque? Porque perdió todo, porque no pudo hacer alianza con nadie , porque sigue recorriendo Montevideo a veinte días de la elección,para que no se olviden de él, para que lo tengan presente en la «repartija», no es por otra cosa …

. El Lima violento que ejerce violencia fomentando asentamientos, el mismo que obliga y tira el peso ,a las funcionarias que no ganan nada y tienen que salir a folletear todos los días , las que le pasan listas , las que cesan o no le renueva el contrato,sino van a reuniones o lo aplauden

Lima es violento y ejerce violencia, con manejos espúreos de contrataciones, de cierres de refugio de violencia para mujeres , porque no le importa .La violencia de Lima que salió a justificar 9 años de una intendencia caótica en 10 meses del partido Colorado. Lima es el violento que con su accionar ampara a Albarenque y a Guarino , que designó más funcionarios que nadie ,que anunció un divorcio de su esposa, en una nota de El País , mientras tomaba mate con ella.

Lima es el mismo que «tirotea» ,abusando de su poder ,a cuánta sonrisa se le planta, sea funcionaria de intendencia de Salto , militante, directora de intendencia, coordinadora o secretaria de diputado frenteamplista , eso es violencia!!!!!.

Violencia es no aumentar los sueldos , es cobrar viáticos y usar dineros públicos para beneficio personal, es entregar el patrimonio de Salto ,a beneficio propio ,con la excusa de cooperativa.Esto es violencia. !

Violencia es firmar un cese de una funcionaría muriéndose de cáncer Lima , es presionar una funcionaría al extremo, que después se termina suicidando , es violencia todo Lima .!!!

Usted es violento y siempre, siempre lo mejor es deconstruir , caminar para atrás en una palabra en el concepto. Pero usted Lima es un caso perdido , un violento no cambia , y a usted lo va a juzgar la historia,sin dudas.Sin ninguna duda!!

Y desde aquí por más que le moleste ,lo seguiremos informando porque somos periodistas, no somos mandaderos (empleados ) felizmente