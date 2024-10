Dortmund (Germany), 01/10/2024.- Dortmund's Serhou Guirassy celebrates after scoring the 6-1 goal during the UEFA Champions League match between Borussia Dortmund and Celtic in Dortmund, Germany, 01 October 2024. (Liga de Campeones, Alemania, Rusia) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Champions: Arsenal venció 2-0 al PSG, Borussia Dortmund goleó 7-1 e Inter ganó 4-0 Dortmund (Germany), 01/10/2024.- Dortmund's Serhou Guirassy celebrates after scoring the 6-1 goal during the UEFA Champions League match between Borussia Dortmund and Celtic in Dortmund, Germany, 01 October 2024. (Liga de Campeones, Alemania, Rusia) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL La segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League se puso en marcha este martes con muchos partidos, entre los que destacó el triunfo 2-0 del Arsenal (8º) sobre París Saint-Germain (18º) en el Emirates Stadium, resultado que le permite a los ingleses llegar a cuatro puntos y superar por una a su rival de turno. Kai Havertz y Bukayo Saka anotaron los goles del triunfo gunner. El líder con puntaje perfecto y por diferencia de goles es el Borussia Dortmund (1º), que goleó 7-1 como local al Celtic (19º) escocés. Emre Can abrió la cuenta a los 7 minutos de penal y empató a los 9′ Daizen Maeda, pero luego llegó la catarata de goles del conjunto alemán: Karim Adeyemi a los 11′, 29′ y 42′, Serhou Guirassy a los 40′ y 66′, Felix Nmecha a los 79′. Por otras parte, Inter de Milán (5º) alcanzó las cuatro unidades al golear 4-0 en su casa al Estrella Roja (32º) serbio, que suma sus partidos en derrotas. Hakan Calhanoglu, Marko Arnautovic, Lautaro Martínez y Mehdi Taremi anotaron los goles del equipo italiano. Más temprano, Stade Bretois (2º) de Francia venció 4-0 al Salzburgo (34º) en Austria y hubo un empate 1-1 entre el Stuttgart (24º) alemán y el Sparta Praga (6º) checo. (Fuente: Montevideo Portal)