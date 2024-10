Malaquina, el único que le hace frente a Lima en Salto: ‘’No es Ilegal, es Inmoral’’.

Estos últimos meses del año electoral, se ha caracterizado por ser muy dinámico y por momentos también imprevisible, pero algo que no ha cambiado es la impunidad, por falta de oposición, con la que se maneja el Limismo.

Días atrás, Malaquina reclamaban en distintos medios radiales y de la prensa escrita, que el actual Intendente de Salto Andrés Lima, junto con su hermano, el Diputado Álvaro Lima, utilizan los recursos de todos los Salteños para hacer campaña política en beneficio propio. Es así que Malaquina mencionó el ejemplo de las ‘’famosas’’ giras al interior del Departamento de Álvaro Lima en la camioneta propiedad de la Intendencia de Salto. Hoy, Malaquina, en un video publicado en sus redes sociales vuelve a hablar del tema.

‘’Vemos continuamente al Diputado Lima paseándooslos en la camioneta de la Intendencia, con chofer de la Intendencia, recorriendo a ver como está la obra de no se qué… ¿pero que tiene que hacer el Diputado Lima con los recursos de todos los Salteños? Haciendo campaña política. (…). Te dicen que no hay ningún artículo en la Constitución que lo prohiba… bueno, no es ilegal, pero es inmoral.’’

‘’Lo que tiene la Dinastía Lima, tanto Andrés como Álvaro, son gente inmoral. En diciembre del año pasado nos dijo que en febrero iba a pedir licencia porque empezaba su campaña presidencial, pero finalmente nunca pidió licencia. Quedó cobrando sus $510.000 más los viáticos, paseando por todo el País (…). Hace 5 años, pero lo profundizó estos últimos meses, no estuvo un día en Salto, viajó por todo el País buscando voto, de lunes a lunes. Se fue del departamento y no pidió licencia, sin embargo, ¿es ilegal? No, es inmoral.’’

‘’El otro día… estaba en Buenos Aires en el acto del Frente Amplio, sacándose fotos y al otro día estaba en Cerro Largo (…). Y sigue cobrando la plata de todos los Salteños sin ejercer el rol de tal (de Intendente). Ya hemos pasado todos los límites de la moralidad con esta gente, es lamentable.’’