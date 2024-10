Jorge Barrera en Lista 10 de Bordaberry y Casola

“Hay que votar la 10 y la papeleta amarilla del SI”

En la departamental céntrica de la lista 10, en calle Brasil y Córdoba, se presentó con la plena dirigencia de Vamos Uruguay, el Dr. Jorge Barrera, abogado penalista, ex diputado colorado, ex presidente del Club Atlético Peñarol de Montevideo y dirigente colorado que apoya el Senado de Pedro Bordaberry y la diputación de Mariano Casola con la 10 de todo el país y en particular en Salto. El motivo de la visita del penalista fue dar una charla sobre la papeleta por el SI a los “Allanamientos Nocturnos”, la modificación del artículo constitucional que impide el instituto del allanamiento del “hogar inviolable” durante la noche.

LOS PEÑAROLENSES APLAUDÍAN, LOS TRICOLORES A PURA SONRISA

Barrera ingreso al local partidario al son de una canción aurinegra, el club de su pasión futbolera, causando el aplauso de muchos en la sala y la sonrisa de otros tantos tricolores presentes. Barrera fue un diputado del sector de Jorge Batlle, era hombre de confianza del ex presidente, fue un legislador combativo y presente en las horas difíciles para el gobierno y fue participe de las acciones que salvaron la nacionalidad oriental de su desintegración absoluta tomando las medidas necesarias impulsadas por el ex presidente Batlle de notable actuación, reconocida por el mundo entero, adentro y afuera de fronteras.

LA PAPELETA AMARILLA DEL SI

Señalo Barrera que había sido invitado para hablar del plebiscito en cuestión, que la obligación del momento era votar por la 10 de Bordaberry y Casola con la papeleta “amarilla” del Si a los “allanamientos nocturnos”.

URUGUAY ES UNO DE LOS 4 PAÍSES DEL MUNDO SIN ALLANAMIENTOS NOCTURNOS

Lo primero que dijo y dejo boquiabierto al público presente fue que Uruguay tenía el dudoso privilegio de ser uno de los únicos 4 países del mundo (integrantes de la Organización de Naciones Unidas) que no tenían el instituto del “allanamiento nocturno” por considerar un hogar inviolable a partir del anochecer hasta el amanecer del otro día. Los otros tres que compartían el honor de los orientales eran Mozambique, Cañada Verde y Guatemala, es decir todos los demás tenían autorizado los allanamientos las 24 horas del día.

EN TODOS LOS CASOS CON AUTORIZACIÓN DEL JUEZ Y PEDIDO DEL FISCAL

Agregó Barrera que los allanamientos en todos los casos son autorizados por el juez y a pedido del fiscal por lo que el hecho reviste de las mayores garantías procesales y de respeto a los derechos civiles y humanos. Se pregunto entonces, si las tiene a las 4 de la tarde porque no los tendría a las 2 de la mañana o peor aún 5 minutos antes del amanecer. Una tontería sin sentido producto de la ignorancia o de la mala fe.

EL ALLANAMIENTO NOCTURNO NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Por otro lado confirmó que el “Allanamiento Nocturno” no es la única solución al problema de seguridad que afecta al país sino solo una de un conjunto de medidas. Vamos Uruguay tiene 73 medidas propuestas y la del plebiscito es una de ellas, por si sola no es solución alguna sino tan solo una herramienta más y utilizada en casi todos los países del planeta. ¿Acaso estaremos a contracorriente de este tema en relación a lo que sucede a nivel mundial?

BENEFICIA A LOS MÁS HUMILDES DE LA SOCIEDAD, LOS QUE VIVEN MÁS CERCA DEL DELITO

Señaló el abogado penalista que la medida de allanamientos nocturno beneficia a los más humildes de la sociedad, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, las bocas de venta de drogas, es en favor particularmente de la población de menores recursos y vulnerables a la violencia de las calles y los barrios. Desde luego que los allanamientos no están direccionados a ningún hogar de familia, los fiscales y jueces van contra las cuevas de criminales y narcos que actúan en Uruguay, en todo el territorio.

PREVENCION, REPRESIÓN, EDUCACION Y REINSERCION

Destacó que la lucha contra la inseguridad tiene cuatro pilares esenciales: la prevención, la represión y los allanamientos nocturnos es una herramienta de la misma, la recuperación del delincuentes en los institutos penitenciarios, a los que hay que reformar e invertir para mejorar sus condiciones, para finalmente tratar la reinserción social del reo que sale en libertad. Hoy existe un 70% de reincidencia en el delito, el preso que sale en libertad no tiene un peso ni futuro por lo que no tiene otra opción que volver al delito en las calles, de subsistencia o supervivencia.