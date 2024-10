12 de octubre: datos curiosos de la llegada de Cristóbal Colón a América

El 12 de octubre de 1492 es una fecha histórica que marcó el comienzo de la colonización Europea del continente americano, pues se trata de la fecha en la cual Cristóbal Colón llegó por primera vez a América.

En Perú se conoce esta fecha como «Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural», o en Nicaragua «Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular», como parte de una respuesta decolonial, mientras que Colombia, desde 2021 .Esto ha ocurrido debido a que incluso la denominación de un día puede traer implícitos valores coloniales que ya no son vigentes, y que los países del continente han empezado a cuestionar este tipo de conceptos debido al proyecto decolonial latinoamericano, un proyecto intelectual que se pregunta de qué manera Europa no sólo colonizó el territorio sino también el conocimiento y el pensamiento de quienes habitamos América.

Las naos eran barcos de tres mástiles y velas cuadradas, pesadas y robustas, por lo tanto muy aptas para navegaciones largas, mientras que las carabelas eran más ligeras y maniobrables .

El 12 de octubre de 1492 es una fecha histórica que marcó el comienzo de la colonización Europea del continente americano, pues se trata de la fecha en la cual Cristóbal Colón llegó por primera vez a América.

Aunque antes se hablaba del “descubrimiento de América por Cristóbal Colón”, mucho se ha discutido este concepto, pues el continente ya estaba habitado por millones de personas, por lo que este evento no fue un descubrimiento, sino el comienzo de un proceso de transformación política, económica, social y cultural en América y Europa.

Para recordar esta fecha, en Colombia y América solía celebrarse “el día de la raza”, pero con el tiempo muchos países del continente han cambiado el nombre de la conmemoración.

En Chile, por ejemplo, se llama en la actualidad «Día del encuentro entre dos mundos», mientras que en México se conoce como «Día de la Nación Pluricultural»; y en Bolivia se le llama «Día de la descolonización».

En Perú se conoce esta fecha como «Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural», o en Nicaragua «Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular», como parte de una respuesta decolonial, mientras que Colombia, desde 2021, tras la Resolución 0138 del 31 de mayo de 2021, esta fecha se conoce como Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

Esto ha ocurrido debido a que incluso la denominación de un día puede traer implícitos valores coloniales que ya no son vigentes, y que los países del continente han empezado a cuestionar este tipo de conceptos debido al proyecto decolonial latinoamericano, un proyecto intelectual que se pregunta de qué manera Europa no sólo colonizó el territorio sino también el conocimiento y el pensamiento de quienes habitamos América.

Por eso hoy te traemos 9 datos curiosos sobre el 12 de octubre, día en el que Colón llegó por primera vez a territorio americano.

Cristóbal Colón: 9 datos curiosos del 12 de octubre, día de su llegada a América

1) Cristóbal Colón llegó a América un 21 de octubre, no un 12 de octubre

De acuerdo con una investigación de la National Geographic, de acuerdo al calendario vigente Colón llegó el 12 de octubre, pero según la fecha astronómica, en realidad, ese día era el 21.

“Este error se debe a un desfase en el calendario juliano, que se usaba por aquel entonces: este fue implantado por Julio César -de quien toma el nombre- en el año 46 a.C. y estuvo vigente hasta 1582, cuando se cambió por el calendario gregoriano, que es el que usamos en la actualidad”, aseguró la publicación.

2) No fueron tres Carabelas, eran dos y una Nao

Tal parece que lo que la historia cuenta sobre las tres carabelas “La Niña, la Pinta y la Santa María” no es exacto, pues “La Santa María”, que era propiedad del cartógrafo Juan de la Cosa, era realmente una nao, un tipo de embarcación más grande que las carabelas.

Las naos eran barcos de tres mástiles y velas cuadradas, pesadas y robustas, por lo tanto muy aptas para navegaciones largas, mientras que las carabelas eran más ligeras y maniobrables.

3) El “encuentro” de América fue en la isla Guanahani, en las Bahamas

Cuando Cristóbal Colón y su gente pisaron América por primera vez, el viernes 12 de octubre de 1492, ocurrió en la isla de Guanahani, perteneciente a las Bahamas.

4) La tribu de los Taínos fueron quienes tuvieron el primer contacto con Europa

A su llegada, quienes se toparon por primera vez con los europeos fueron los Taínos.

Los taínos son pueblos de habla arawak del Caribe que habían llegado desde Sudamérica y, aunque los españoles esperaban encontrar oro y especias exóticas cuando llegaron a Guanahani, encontraron que el oro escaseaba y las especias eran desconocidas para los locales.

5) Colón nunca supo que no llegó a las Indias sino a un continente distante

Cristóbal Colón murió convencido de su llegada a las Indias, es decir, a la región que comprende parte de China o Japón.

6) Las embarcaciones de la expedición de Colón no pertenecían a la Corona Española

Según la National Geographic, Cristóbal Quintero era el propietario de “La Pinta” y Martín Alonso Pinzón estaba al mando de la nave, mientras que “La Niña”, cuyo nombre original era “Santa Clara”, era propiedad de Juan Niño.

7) El primero en ver tierra americana no fue Cristóbal Colón

La historia cuenta que el 12 de octubre de 1492, dos horas después de la medianoche, Rodrigo de Triana fue el marino que gritó: ¡tierra a la vista! Triena iba a bordo de “La Pinta”.

8) Colón no supo cuánta distancia recorrió en realidad hasta América

Según la National Geographic, los principales conocimientos de Colón sobre el viaje y las distancias que recorrerían se basaban en su seguridad de que la tierra es esférica y el tamaño del planeta. El explorador, en realidad, “pensaba que nuestro planeta tenía una circunferencia ecuatorial de unos 30.000 kilómetros, es decir, unos 10.000 menos de los que en realidad tiene”, asegura la publicación.

9) Colón enfrentó el descontento de su tripulación debido a su desconocimiento del trayecto

Cristóbal Colón calculaba que la distancia hasta Cipango (Japón) -su destino original- era de cerca de de 700 leguas, por lo que cuando se superaron las 800 sin avistar tierra tuvo que enfrentar el descontento de sus hombres, deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecía más temeraria y que tenía tintes suicidas.

Esto se debe a que el cálculo de los días de navegación del almirante Colón y, por lo tanto, de las provisiones, habría sido insuficiente para su plan de viaje original y por el camino sortearon condiciones muy riesgosas para la supervivencia de la tripulación.