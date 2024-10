Teléfono para Cosse : Oddone criticó el “rezago importante en obras de infraestructura” que tiene Montevideo

“No parece ser la capital de un país con US$ 20 mil de ingresos per cápita”, agregó el elegido para ser ministro de Economía en caso de que el FA gane las elecciones durante una cena con empresarios y dirigentes . La infraestructura es uno de los que más lo inquieta, según planteó el jueves por la noche ante un centenar de empresarios y dirigentes en una cena recaudatoria de la lista 76 -que encabezan el exdirector de OPP Álvaro García y el exintendente Christian Di Candia.

“Montevideo tiene un rezago en materia de obras de infraestructura importante”, sostuvo Oddone ante la atenta mirada de los oyentes. Luego, buscando ser más explícito, agregó: “Montevideo no parece ser la capital de un país con un ingreso de US$ 20.000 per cápita”.

Para el designado ministro de Economía si gana Orsi, mejorar el transporte es uno de los “ejes vertebradores” que el próximo gobierno debe llevar adelante. “Es el momento”, dijo y señaló que su impacto sería no solo en vialidad sino que “valorizaría terrenos” y mejoraría “el clima de convivencia”. Y si bien afirmó no tener una “posición definida” sobre las distintas iniciativas privadas como el Tren-Tram -que implicaría mejoras en el transporte público desde El Pinar hasta Ciudad Vieja– o los planteos hechos por Cinve días atrás -con propuestas de construir dos líneas de alta frecuencia-, insistió en que son necesarios “proyectos que vertebren la ciudad en torno a un eje de transporte colectivo más eficiente, más potente y que desestimulen el uso de transporte individual, no porque lo prohiban sino porque son una alternativa pública” que mejora la movilidad