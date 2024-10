Liliana Filonenko “ahora se vota senadores y diputados y la mejor opción es la lista 10”

La dirigente colorada Liliana Filonenko abandonó esta tarde la lista 1 para adherir la propuesta electoral de la lista 10 de Vamos Uruguay. La referente política señaló que “se encuentra dentro del mismo partido, donde para la elección departamental vamos a buscar fortalecernos dentro de la Coalición Republicana con una propuesta consistente para Salto. Pero ahora no se vota Intendente, se eligen diputados y senadores. No estaba siendo fiel a mi misma al no acompañar el senado de Pedro Bordaberry y el equipo a la diputación de la lista 10, que está muy por encima de lo que propone la lista 1 con Robert Silva al senado y Horacio de Brum diputado”.

