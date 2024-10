Nuevas renuncias a la lista 1 por ruidos en su interna: Berriel se va a la 10 de Vamos Uruguay

A la noticia de que Liliana Filonenko, ex edil y referente política de las localidades de Campo de Todos y Laureles, que renunció a la lista 1 por no sentirse motivada a militar las candidaturas de Robert Silva al senado y Horacio de Brum a la diputación, le siguió el portazo que en las últimas horas pegó Mario Berriel, un dirigente con amplia trayectoria política que discrepa con el manejo político de ese sector.

NUNCA SE ACLARÓ LA COMPRA DE DIRIGENTES

Berriel manifiesta que luego de la elección interna comenzaron a llegar dirigentes políticos de otros sectores, de los cuales en su momento se habló que se “vendían” por altas sumas de dinero en dólares americanos. Señala que ese aspecto nunca se aclaró y siempre quedó el ruido de que eso se podría estar dando.

NO MANDA MALAQUINA, MANDA PRESENTADO

Señaló que no se sentía cómodo con la forma de trabajar a la interna de la lista 1, donde no sabes si manda Marcelo Malaquina (que no es candidato a ningún cargo electivo en esta oportunidad), Horacio de Brum (que es el candidato a diputado) o el “Pata” José Luis Presentado, quien dice que hace el manejo político del sector.

LA ÚNICA RENOVACIÓN COLORADA ES LA 10

Berriel dice que de las opciones que tenemos dentro del Partido Colorado, la única propuesta renovadora es la que lleva a Mariano Casola como candidato a diputado por la lista 10. Asegura que a pesar de sus diferencias con la lista 1, quería quedarse en la colectividad y militará por el senado de Bordaberry, quien representa seguridad, propuestas y un camino claro para el Uruguay.