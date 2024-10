Abuso sexual laboral de Jefe de intendencia de Salto a una Pasante de «Yo estudio y trabajo»

La Organización Internacional del Trabajo define el Acoso sexual como toda conducta de naturaleza sexual y toda conducta basada en el sexo ,que afecta la dignidad de las personas , que resulte ingrata ,irrazonable y ofensiva para quien la recibe. Y en Uruguay, es todo comportamiento de naturaleza sexual entre personas del mismo sexo o distinto , no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o relación docente que cree un ambiente de trabajo intimidatorio , hostil u humillante para quien lo recibe «

Despues de este marco conceptual que para nosotros es importante, para entender esta nota , vamos a su desarrollo.

El día miércoles 9 de octubre no fue un día más para María , una chica de 20 años pasante en intendencia de Salto. Lamentablemente ese día , María concurrió a trabajar en Oficinas Centrales , en el sector de Registro vehicular donde desarrollaba su pasantía del programa «Yo estudio y trabajo», donde comenzó a trabajar los primeros días de febrero, por sorteo. Ese día a la tarde María se sintió mal, con mareos intensos, con lo que ella dice ,son «ataques de pánico». Al sentirse mal ,sus compañeros de trabajo comenzaron abanicarla, a darle agua y tratar de que se sintiera mejor. En ese momento,lejos de todo protocolo ,el Jefe del sector se ofreció a «llevarla», con el consentimiento pasivo de los funcionarios que estaban allí. Lo primero que queremos acotar aquí es que intendencia de Salto debería tener Área Protegida contratada , y así llamarla alli y que la atención fuera en Oficina Central , obviamente. Pero la lleva el Jefe en su camioneta, la deja en emergencia de Hospital Regional Salto,alrededor de las 16 hrs , (la joven descompuesta) y el Jefe de intendencia de Salto , hasta aquí muy correcto, empático, (aparentemente) y poniéndose a la orden para levantarla cuando la atendieran y llevarla a su casa.

Despues de ser atendida y medicada la joven, el Jefe la levantó a María de Emergencias de Hospital, para llevarla a su casa.

Esto no sucedió, el Jefe de intendencia , (con María en la camioneta) ,medicada con Aprazolam salió rumbo a su casa. Pero no contaba que este mismo Jefe de intendencia de Salto, desvía el camino y la lleva a Arenitas Blancas , a la zona del viejo Casino de Oficiales. Allí estaciona la camioneta ,María baja porque se sentía sin aire, según nos relata y el Jefe la abraza muy fuerte en forma prolongada , como para no soltarla y le acaricia las nalgas a María detenidamente,según sus dichos e intenta besarla en los labios y no pudo , pero la besa al lado de la boca. De igual forma la tomó de la cintura , le tomó las manos y comenzó acariciar la cara de la joven ,repitiéndole el «sos tan linda», muchas veces mientras le arreglaba el pelo , le tocaba su cara, la tomaba de su cintura, manos, etc

El miedo ,el pánico que manejó María es indescriptible, temblaba como una hoja , solo quería volver a su casa porque estaba convencida ,que el Jefe de intendencia de Salto, podría golpearla ,violarla y no contarlo . Dice María que el terror, fue tremendo,más en la situación de vulnerabilidad que estaba en ese momento. A los minutos de todo eso,la regresó a su casa ,muerta de miedo, pero con la insistencia del Jefe , que continuaba invitándola a salir, con hora establecida y ese mismo día. De no creer !!!

Acosador importante, abusador importante que vulneró el derecho de la mujer ,de la joven y compañera de trabajo. María volvió a su casa , le contó a su familia y al otro día denunció la situación de Abuso Sexual en Jurídica de intendencia de Salto,la Dra. Albertoni le tomó la denuncia escrita , y ahora quieren que vuelva el martes otra vez!!!!,nos preguntamos a qué ? No accionaron protocolo de actuación, no encriptaron denuncia y además no abordaron a la joven con equipo técnico, ella pidió traslado para otro sector ,para no tener al Jefe abusador enfrente de su escritorio. No lo trasladaron al abusador denunciado , un desastre intendencia de Salto ,alarmante!!

Agregar que la joven presentó denuncia en Fiscalía de Salto , y este medio confirmó la misma .

La responsabilidad de intendencia en el accionar es alarmante , la pasividad ante la denuncia, la falta de empatía para con la joven ,que «protegió» al abusador , no lo trasladó, por ejemplo y en ese accionar cómplice ,la joven acosada y abusada por su Jefe, trasladada y emocionalmente muy mal , con miedo , con angustia y desesperación .

Pensar que somos María por un instante y sentir lo que ella siente , que cierra sus ojos y recrea todo , y entra en pánico. No sé trata de minimizar el hecho de «caricias en la cara ,en las nalgas, besos , frases» y creer que porque no hubo acceso carnal no importa. Importa !!! es abuso sexual !!! es delito , sin ninguna duda !; El Jefe de Registro vehicular es un abusador, y espero desde aquí que la Justicia lo confirme. Ningún hombre ,mujer tiene derecho a prevalecerse de su lugar de poder para tener algún fin sexual.

Este Sr funcionario municipal ,Jefe de sector es además integrante de la directiva de ADEOMS , es miembro de la Comisión Fiscal por la lista de Juan Carlos Gómez, y aquí es donde espero que no sean otra vez cómplices de abusadores ,o acosadores cómo lo fueron en el pasado, o van a lo mismo?Esperemos que no , esperamos Justicia por María y pronto.