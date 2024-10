Arde la interna de la 1: Anunciaron acto con Ojeda que no se concretó

La lista 1 del Partido Colorado vive horas difíciles, donde el sector liderado por Marcelo Malaquina se encuentra bajo fuego cruzado por desencuentros que se generaron a partir de la caravana y acto que organizaron en la tardecita de este martes, así como por decisiones políticas que afectaron su campaña hacia la elección nacional de este domingo.

Horacio de Brum, el candidato a diputado por la lista 1 del Malaquinismo, anunció previo a la caravana que bajó por calle Uruguay que Andrés Ojeda había llegado para participar. Esto se interpretó como una medida desesperada de última hora para convocar al acto de cierre, mientras se demoraban el inicio de una caravana que no convocó lo que esperaban y habrían anunciado. Ojeda no solamente que no llegó al acto, sino que ya habría avisado con anticipación que no vendría. Entre el candidato presidencial y este sector colorado de Salto hoy existe un cortocircuito difícil de solucionar, por acciones que dirigentes del sector de Malaquina habrían tenido contra la lista 25, tentando a dirigentes de pasarse a sus filas.

Durante el transcurso del acto hubo gritos y reclamos, cuando se constató que el anuncio de la llegada de Ojeda se trataba de una mentira por parte de dirigentes de la lista 1.

Además en las últimas horas se dieron movimientos a la interna del sector. Con una candidatura a la diputación que pese a un gran esfuerzo comunicacional no prendió, resolvieron guiar su estrategia hacia la figura de Marcelo Malaquina, virtual candidato a la intendencia en las elecciones departamentales, buscando confundir para cosechar votos el próximo domingo.

Pero en estos días la interna arde al rojo vivo, por reuniones que no habrían terminado en buenos términos al existir reproches por el senado al que accedieron. Quien si estuvo este martes es Robert Silva, el candidato de un senado para nada atractivo que podría llevarlos a no solamente perder la banca en Salto, sino también a quedar sin participación en un posible gobierno nacional de coalición, ya que todo indica que Silva no alcanzaría un lugar en el Senado por la magra representación que tiene en el país.

En ese contexto de enfrentamiento entre los equipos de Perna y De Brum, dirigentes barriales están decidiendo abandonar las filas malaquinistas, cerrando sus apoyos en estas horas a las listas 10 y 25, que impulsan los senados de Bordaberry y de Ojeda en Salto.