El Femicida de Tamara Borges tenía antecedente penal por hurto agravado en el departamento de Flores ,en calidad de autor (2021)

Contar la historia, es triste y te vulnera. Te arrasa,te moviliza, te voltea..

Hablar y tratar de conectar con cada uno de ustedes lectores, es un compromiso fuerte, porque quiero lograr que sientan ,lo que me atraviesa. Un dolor indescriptible,el del corazón roto, el de la empatía,el de la impotencia y el de entender la tristeza infinita de la muerte, de la que no avisa, la del odio cobarde , rastrero, violento, la muerte a una mujer, joven y mamá de cuatro pequeños,hija de una mamá que la buscó cuando no apareció, Tamara

La que el sistema no llegó,la que tuvo que salir cada día, tras el peso para sus hijitos, la que no tuvo oportunidades, y la que un psicópata asesina , cobardemente, impunemente en la calle,en un auto como si comiera un caramelo y tirara el envoltorio. Una basura humana , un hombre centro de su ombligo , que la mata sin importarle absolutamente nada,ni su «hija o hijo» que iba sentado atrás en el asiento del auto. Pensamos mucho tiempo esta nota, pensamos como hacer para que todos conozcan en Salto y en el mundo ,como un día , un psicópata alienado y asesino , Femicida, decidió terminar con la vida de Tamara Borges de 24 años de edad.

Según informó el MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA DEL HECHO: 28/04/2022 19:09

VICTIMA:ELIZABETH TAMARA BORGES RODRÍGUEZ, Uruguaya, de 24 años (fallecida)

INDAGADO:PABLO JONAS FERREIRA ROSSI, Uruguayo, soltero de 30 años. Finaliza las actuaciones en Sede Judicial de Cuarto turno de Salto, conformes al Juicio Oral. Se emitió sentencia de condena del acusado Pablo Jonas Ferreira como autor penalmente responsable de un delito de Homicidio Especial y Muy Especialmente Agravado en reiteración real con un delito de Ultraje Público al Pudor en concurso formal con un delito de Abuso Sexual Sin Contacto Corporal y un delito de Omisión de los Deberes Inherentes a la Patria Potestad o a la Guarda, a cumplir la pena máxima de 45 años.

Son 30 años de penitenciaria y ademas 15 años más de medidas de seguridad eliminativas y penas accesorias como reparación patrimonial, pérdida de patria potestad e inscripción en Registro nacional de violadores y demás penas accesorias de rigor. El juez compartió todos los hechos, la calificación jurídica y el guarismo punitivo que solicitó Fiscalía en su acusación.

Le agregamos además que el Femicida Ferreira, contaba con un antecedente penal en el departamento de Flores por un delito de hurto especialmente agravado en calidad de autor (sin prisión) en el departamento de Flores en diciembre del 2021. Y las cosas del sistema , cuatro meses después en Salto ,asesina a Tamara…..

Decía al principio que trabajamos esta nota y bastante con nuestro asesor jurídico y decidimos, porque además no hay impedimento legal alguno , porque este Femicida tiene antecedentes, de que no pase invisibilizado su rostro y su nombre. Que la gente conozca el psicópata (lo dicen las pericias)que decidió dejar a esos hijitos sin mamá y a esa abuela sin su hija .

Tendrá 45 años lejos de nosotros felizmente, pero Tamara ya no está… tristemente

Este asesino, Pablo Ferreira permanecerá en el pozo oscuro de una cárcel, toda o casi todo lo que le queda de vida.

Descansa en paz Tamara..