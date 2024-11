Muere Quincy Jones, el gigante de la música que produjo «Thriller» de Michael Jackson y trabajó con Frank Sinatra

Quincy Jones, el músico y productor estadounidense que trabajó con Michael Jackson, Frank Sinatra y muchos otros, murió a los 91 años.

El publicista de Jones, Arnold Robinson, dijo que «falleció en paz» el domingo por la noche en su casa de Bel Air.

«Esta noche, con los corazones llenos pero rotos, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él», indicó la familia en un comunicado.

Aunque tuvo una carrera bastante exitosa, se hizo muy famoso al producir el álbum «Thriller » de Michael Jackson en 1982, que es considerado el álbum más vendido de la historia, con más de 70 millones de copias.

Durante su trayectoria, que duró más de 75 años, ganó 28 premios Grammy y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time.

También fue reconocido con nominaciones y distinciones en los Emmy, los Tony y los Oscar.

Produjo y dirigió la grabación del disco benéfico de 1985, We Are The World (Somos el mundo).

Para ello, reunió a 46 de los cantantes estadounidenses más populares de la época, entre ellos Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner y Cyndi Lauper.

Jones coescribió la canción para recaudar dinero con el fin de ayudar a quienes sufrían una hambruna devastadora en Etiopía.

En el cine y la televisión

También compuso la banda sonora de más de 50 películas y programas de televisión, incluidos Heat of the Night (En el calor de la noche), The Color Purple (El color púrpura ) y The Italian Job.