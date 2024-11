Que suerte «la olla» Rosalía! Ingresó su esposo y su hijo por designación directa de Lima y ahora le dan terreno ,4 días antes del balotaje

Si pagará el clientelismo limista , si será provechoso militar para el gobierno departamental en Salto y para los intereses del intendente y su grupo.Es el caso de la Sra Rosalía Rodríguez, militante de la lista del director de Servicios Públicos, y del intendente. Fue el brazo visible en pandemia,con las ollas y fue tesorera del colectivo de ollas , manteniendo un relacionamiento directo con estos referentes . Se opuso a la gestión de MIDES en Salto , no proporcionando datos e insumos , cuando desde el gobierno nacional se lo solicitaban, según los directores de ese organismo. Excusas ,evasivas ,que le permitió jugar para la intendencia, con datos que solo ellos tenían , números que eran y son un misterio y logrando que por ejemplo ,la zona azul pasara a formar parte de su sistema. Proporcionó datos a medias y «maquillados» de comensales a su olla,( nunca comprobables), según nos dicen desde la propia bancada del Frente Amplio. Con incongruencia en los días y horarios de funcionamiento de la olla en «Merendero Esperanza» , en barrio Federico Moreira , donde esta Sra . «reclutó» gente para el sector del director de Servicios Públicos, o sea para el limismo. Usó de la manera más ruin , la necesidad de quienes concurrían por un plato de comida o por una merienda para sumarlos a las filas limistas, en un clientelismo rastrero , desigual , espureo . La vulnerabilidad de las vecinas o vecinos del barrio ,a expensas de esta Sra y su lista 70 del Frente Amplio,para usarlos para militar, para votar ,para lograr ,en ese «toma y daca»que su marido ingrese en Termas y su hijo en Parques y Jardines como designación directa a Intendencia de Salto.

No es secreto, lo vimos en pandemia y tiempo después, camionetas de intendencia cargadas de insumos en su local , y la vuelta, porque la tiene, integra la lista del ENFA y con ella ,sus vecinos en situación de vulnerabilidad, por la olla y la promesa de ingreso en la intendencia,por supuesto.Pero la suerte le corrió a Rosalía, como el 5 de oro no? Olla, militancia,y designaciones directas en el Gobierno Departamental y ahora , un terreno que le será entregado el 20 de noviembre, 4 días antes del balotaje y que le fuera anunciado por el intendente de Salto y el Secretario de la intendencia.No tiene cara Rosalía Rodríguez, no tiene forma de desmentir el clientelismo político, no tiene forma de desmentir como usó el sistema,a su gente,a su comunidad,para lograr sus objetivos personales. Los que todos tenemos seguramente, los que todos deseamos, trabajo , para uno , trabajo para nuestros hijos, una cooperativa y un terreno. Que más pedirle a Lima!! , como desmentir Rosalía,la forma espurea de uso exclusivo del sistema ollas , ENFA y provecho personal, como explican Lima ,Chiriff y Furtado , porque algunos mucho y otros nada , son impresentables…