Joven monotributista denuncia Acoso sexual laboral en Espacios verdes de intendencia, una vez más el sindicato y la intendencia ignoran la gravedad

El acoso sexual laboral en Uruguay es un problema que afecta a personas de todas las edades y géneros, aunque las mujeres suelen ser las más afectadas. En el ámbito laboral, se define como cualquier conducta o comentario no deseado de índole sexual que afecta el bienestar de una persona, creando un ambiente hostil, intimidante o humillante. Esta conducta puede ser ejercida por superiores, colegas o incluso clientes, y sus consecuencias van desde la incomodidad hasta graves problemas emocionales y psicológicos para la víctima.

La Ley 18.561 de Uruguay, aprobada en 2009, establece que el acoso sexual es un delito y define claramente sus alcances en el ámbito laboral. La ley contempla tanto el acoso que busca favores sexuales, conocido como «chantaje sexual», como el acoso que genera un ambiente ofensivo. Establece que los empleadores tienen la responsabilidad de proteger a sus empleados y asegurar un entorno laboral libre de acoso. Además, deben implementar políticas preventivas y procedimientos claros para denunciar este tipo de conductas.

Las denuncias pueden realizarse a través de los organismos internos de la empresa o, en caso de no recibir respuesta adecuada, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La legislación uruguaya protege a las víctimas, quienes tienen derecho a recibir apoyo psicológico y asesoría legal. Sin embargo, muchos casos no se denuncian debido al miedo a represalias, la desconfianza en el sistema o la falta de conocimiento sobre los procedimientos de denuncia.

El acoso sexual laboral tiene graves consecuencias en la vida de las personas, afectando su salud mental, autoestima y estabilidad laboral. La falta de denuncia también contribuye a la naturalización del acoso y a la impunidad de los agresores. Por ello, es fundamental que tanto empresas como trabajadores reciban capacitación en esta temática y fomenten una cultura laboral de respeto e igualdad. En este sentido, la concientización y la educación son clave para prevenir y combatir el acoso en el lugar de trabajo.

En los últimos años, Uruguay ha avanzado en la visibilización de esta problemática, y se han realizado campañas para informar a los trabajadores sobre sus derechos y a las empresas sobre sus obligaciones. Sin embargo, queda mucho por hacer para erradicar esta práctica y lograr que todas las personas puedan trabajar en un ambiente seguro y libre de acoso.

