Reconstrucción de 40 kilómetros de ruta n.° 15 favorecerá desarrollo productivo en zona este de Uruguay

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró las obras ejecutadas en la ruta n.° 15, en el departamento de Rocha. El proyecto abarca el asfaltado de unos 40 kilómetros entre los empalmes de las rutas n.° 13 y n.° 14. El mandatario expresó estar satisfecho con el trabajo vial realizado porque redunda en progreso, pero, señaló, mientras exista un uruguayo con un problema, el gobernante no debe estar conforme.

En el acto, desarrollado en la tarde de este jueves 7, en el cruce de las rutas n.° 14 y n.° 15, en Lascano, también participaron el ministro y el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero y Juan José Olaizola, respectivamente. Además, asistieron el director nacional de Vialidad, Hernán Ciganda, y los intendentes de Rocha, Nicolás García, y Treinta y Tres, Mario Silvera.

Lacalle Pou manifestó que las obras en la ruta n.° 15 no responden solo a un compromiso material, sino a un involucramiento afectivo y emocional. Explicó que llegar a un lugar, cumplir y hacer un “poco más” cambia la realidad de las personas y que, en este caso, la “caminería es progreso”.

Asimismo, subrayó que, si hay un problema para un uruguayo, también debe serlo para el Gobierno, ya que no importa el volumen, sino el problema en sí. El mandatario reconoció estar satisfecho con el rumbo, pero no conforme, porque, si queda una persona con una dificultad, el gobernante no puede estarlo, consideró.

El mandatario también aludió a un regalo recibido de alumnos del liceo de Lascano, en el que figuraba una frase a la cual dijo adherir: “Cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, el éxito se convierte en una constante”.

Falero, en tanto, dijo que la “forma de construir y conectar el Uruguay no es caprichosa, es necesaria”, en referencia a los trabajos de infraestructura ejecutados en la red vial en todo el país, que permitieron la incorporación de 710 kilómetros de rutas nuevas.

La obra en la ruta n.° 15, entre las localidades de Lascano y Velázquez, incluye infraestructura de calidad y no incide de forma negativa en el ambiente, precisó. Los trabajos abarcaron la construcción de alcantarillas, el ensanche de pluviales, el recargo de tosca y asfaltado. Integran el proyecto Corredor Vial Circuito 5, que comprende las rutas n.° 14 y n.° 15 a lo largo de 184 kilómetros que atraviesan los departamentos de Florida, Lavalleja y Rocha.