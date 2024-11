«Abiertos a debatir sobre empleo y salarios y sobre este guión mentiroso que el PIT CNT le escribe al FA», dijo Raffo

El guión de campaña del FA lo escribe el PIT CNT, con datos sesgados y erróneos. La prueba es el último informe del instituto Cuesta Duarte donde desestiman las publicaciones del respetado Instituto Nacional de Estadística. ¡No se le puede mentir así a los uruguayos!El Cuesta Duarte publicó la evolución de la masa salarial como porcentaje del PBI. Esto representa la porción de la torta que se llevan los trabajadores. Dicen allí que para hacer los cálculos no toman en cuenta las actualizaciones metodológicas del INE y eso es lo grave:Al no tomar las actualizaciones, deforman los números con el único propósito de no reconocer que el crecimiento del empleo y del salario durante este gobierno hizo que los trabajadores se llevaran una mayor porción de la torta que bajo el gobierno del FA.Es inaudito que nuestro INE, que tiene una trayectoria iniciada en el siglo XIX y que jamás ha sido cuestionado por los partidos políticos, sea ahora puesto en duda por el PIT CNT con el objetivo de influir en una elección nacional.El Cuesta Duarte reconoce en su documento: la masa salarial como porcentaje del PBI sufrió un “lento proceso de deterioro” desde 2014 a 2019, bajo el último gobierno del FA.

Con los datos actualizados del INE, en este gobierno esa masa se recuperó y superó los niveles de 2019.Se nota que estos números no le gustan al PITCNT y por eso elige deformarlos

Aquí les comparto los datos verdaderos donde puede verse que en 2023 la porción de la torta que se llevaron los trabajadores uruguayos es 2.9 puntos mayor que en 2019.

