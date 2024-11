+57, la canción de Karol G, Maluma y J Balvin cuya letra fue cambiada tras las críticas por sexualizar a menores

Mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el machi no cabe la nalga.

Esa es una de las estrofas de la controvertida canción +57, una colaboración entre los reguetoneros colombianos Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Ovy On The Drums y DFZM, que no ha dejado a nadie indiferente.

La letra de la canción generó amplio rechazo en Colombia, específicamente por el verso «mamacita desde los fourteen» (14 en inglés).

La alusión a una adolescente menor de edad hizo que varias organizaciones y referentes políticos alertaran sobre su contenido, el que calificaron como una apología a la sexualización de menores.

Este miércoles, la canción fue publicada con una modificación en plataformas como Spotify y Youtube, reemplazándose ese verso por “los eighteen” (18 en inglés).

La polémica

+57 fue concebida como un homenaje a la cultura colombiana. Su título, por ejemplo, hace alusión al código telefónico internacional del país.

Sin embargo, el revuelo que generó llevó incluso a que el presidente, Gustavo Petro, comentara su contenido.

“En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia. El arte perdura, la ignorancia dura un segundo”, dijo el mandatario sin criticar directamente a los autores del tema.

Antes había dicho: «Está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios».

Entre la audiencia y las organizaciones de la sociedad civil, por otro lado, se llamó a la responsabilidad a los artistas al momento de difundir mensajes que pudieran alentar conductas como la pedofilia y la sexualización de menores de edad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció al respecto señalando que la canción no contribuye a la lucha de esa institución por erradicar la explotación sexual de menores.

Su directora Astrid Cáceres, de hecho, invitó a los autores de la pieza “a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín».