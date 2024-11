El líder del MPP participó de una charla con vecinos y comerciantes minoristas donde se refirió a distintos temas, entre ellos a los dichos del candidato a la presidencia Álvaro Delgado sobre que Uruguay se va a parecer al último gobierno de Alberto Fernández en Argentina si gana el Frente Amplio.

El expresidente expresó que «está diciendo bolazos, Uruguay no es Argentina (…) nosotros fuimos gobierno y no pasó eso, asi que no joda».

Además, fue consultado sobre la competitividad y la competencia que se genera con quienes vienen del exterior a los efectos de invertir en grandes cadenas de supermercados.La política tiene una importancia de la gran puta, no por las cosas que te haga a favor sino por las cosas que te haga en contra. Si la política mira para otro lado y dejas que el mercado funcione así nomás, sin meter la mano el pescado grande se come al chico y no tiene vuelta, es así. Entonces vos tenés que amparar para que haya equilibrio, esas son responsabilidades que tiene el Estado y eso es lo que está en disputa en el fondo en esta elección».

En otro orden de temas, Mujica dijo que el presidente Lacalle Pou se preocupa porque le vaya bien a los maya oro «y también algo tira para abajo, que pague Creditel (…) las cuentas que va a haber que pagar es acalambrante, yo insisto, no es de mala fe es la manera de pensar, de cómo se mueve la sociedad, que les vaya bien a los maya oro