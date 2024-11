Prioridades Orsi: Seguridad, economía, salud, educación, pobreza infantil y seguridad social

Desde comienzos de 2024, momento en el que anunció oficialmente que sería candidato a la Presidencia, Yamandú Orsi, comenzó a manejar algunas prioridades para su posible gobierno.

Una de las promesas de campaña del presidente electo es combatir la delincuencia y, particularmente, el narcotráfico. Dijo que reprimirá el delito, creará 2.000 nuevos cargos policiales y llegará a 20.000 cámaras de videovigilancia.

Otro de los temas de campaña fue el de la seguridad social. El Frente Amplio no apoyó el plebiscito impulsado por el PIT-CNT y prometió un diálogo social a partir del 1 de marzo de 2025. Pretende bajar la edad mínima para jubilarse a 60 años, no derogar las AFAP, pero sí modificar su funcionamiento.Desde el punto de vista económico, el Frente Amplio aspira a un crecimiento. También con la intención de captar inversiones, pero principalmente defender la industria nacional. Además, Orsi manifestó que no subirán impuestos durante el próximo quinquenio.

Mientras que en materia de salud, el gobierno electo habló de mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Frente Amplio definió como una “emergencia nacional” la situación actual y prometió la elaboración y puesta en marcha de un plan nacional de salud mental.

La educación es otra de las prioridades. Orsi fue muy crítico con la reforma educativa realizada por el gobierno de coalición y adelantó que se harán cambios y se escuchará a los profesores para tomar decisiones.

Implementará un “pacto educativo de carácter nacional”. A través de eso, le dará “apoyo a todos los alumnos que empiezan las clases en primaria con $ 2.500” y “duplicará a lo largo del período la cobertura de la extensión del tiempo pedagógico llegando a 100.000 niños”.

Sumado a la multiplicación por cinco la cantidad de becas Butiá pasando de 14.000 a 70.000 los adolescentes que asistan a centros públicos de enseñanza media que vivan en hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos.

Por último, la pobreza infantil es otra de las prioridades del gobierno que asumirá el 1 de marzo. Aplicará cambios en el sistema de protección social, con un foco especial en la infancia, para garantizar que ningún niño, niña, adolescente y joven que habite este país quede rezagado.