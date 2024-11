Y Preve? ,Jorge Díaz ex Fiscal será Pro Secretario de Presidencia , incógnita por dónde va el comunicador en clave Orsi..

El abogado, ex juez y ex Fiscal General Jorge Díaz se sumó este jueves al equipo de transición del presidente electo Yamandú Orsi y si bien no fue confirmado de manera oficial, es prácticamente un hecho que será el próximo prosecretario de Presidencia en el nuevo gobierno. Así lo confirmaron a Subrayado fuentes del entorno del presidente electo.

Díaz acompañará al ya designado Alejandro Sánchez como secretario de Presidencia, cargo que confirmó Orsi en conferencia de prensa el miércoles tras reunirse con el presidente Lacalle Pou.

Como abogado, Díaz representó a Orsi en la denuncia que hizo una mujer trans a comienzos de año contra el entonces precandidato frenteamplista, que poco después se supo que había sido un invento. La denuncia fue archivada y la mujer imputada.

En cuanto al futuro del comunicador Eduardo Preve hay una incógnita importante, por conocer dónde va el comunicador. Recordemos que cuando Díaz fue Fiscal General, Preve fue contratado para desarrollar tareas de » comunicación» en Fiscalía. Después de la campaña de Preve , de cara al periodo electoral , muchos estiman que debería ocupar un cargo , junto a Díaz o en Medios Públicos. Mérito hizo…..