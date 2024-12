Bordaberry calificó de “pelotudez” que se discuta con quién se puede reunir y pidió “hablar de los temas importantes”

Para el senador del PC, existe un “chiquitismo político” que promueve la idea de oponerse a todo, lo que él considera “lo más cómodo y lo más fácil”Pedro Bordaberry, senador electo por el Partido Colorado (PC) y líder del sector Vamos Uruguay (VU), se refirió nuevamente a los cuestionamientos surgidos dentro de su partido por la reunión que mantuvo con el presidente electo, Yamandú Orsi, cuatro días después de la segunda vuelta de las elecciones.

“No sé desde cuándo en este país vos tenés que pedir permiso para reunirte con alguien”, sostuvo Bordaberry en una entrevista con Desayunos informales, e ironizó: “De repente yo, como estuve cinco años fuera de la política, me perdí algo que no noté”.

Algunos dirigentes de su partido consideran “cortarse solo” lo que para Bordaberry es “trabajar sobre las coincidencias con todos”.

El excandidato a vice por el PC Robert Silva fue uno de los más críticos de la actitud de Bordaberry y dijo a la diaria que le hubiera gustado que quien se pronunciara “fuera el partido en su conjunto, y no por instancia personal”. Consultado sobre si tuvo oportunidad de conversar con Silva, respondió: “No me llamó”.

El senador colorado reivindicó que, al igual que con Orsi, se ha reunido con los excandidatos del Partido Nacional y el Partido Independiente, Álvaro Delgado y Pablo Mieres, y recordó que “cuando, hasta 2019, estuve en la política, me reunía con todo el mundo sin pedir permiso y es normal y natural que así suceda”.Es una pelotudez”, consideró Bordaberry sobre discutir “si uno puede reunirse con alguien”, y llamó a sus compañeros a hablar “de los temas importantes, de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ir para adelante. El que te dice que es por los cargos, ¿sabes por qué es? Es porque está pensando en los cargos él. Es el fenómeno psicológico de la transferencia”, agregó el senador.

“Yo vine a servir y no a ser servido. Y no voy a ser una oveja más que va hacia allá al grito de alguno, no lo voy a ser”, aseguró Bordaberry al criticar el “chiquitismo político” que define como estrategia “no hagas olas, quedate quieto, oponete al Frente Amplio”.

“No quiere decir que yo esté a favor de que siga el Frente Amplio en el gobierno, pero sí voy a hacer mi laburo bien hecho”, aseguró el senador.

La Diaria