Caso Ana Inés Martínez: condenan por acoso sexual a Canal 10 y desestiman acoso laboral

La Justicia condenó al medio de comunicación a pagar US$ 15.700 a la comunicadora “por un delito de daño moral emergente del acoso sexual”.

La Justicia no dio lugar a la demanda presentada por la periodista Ana Inés Martínez contra Canal 10 y, en particular, contra el gerente del noticiero Nelson Fernández por acoso laboral. Martínez fue desvinculada del medio de comunicación el 1° de diciembre de 2023 y, tras esto, inició las acciones legales.

Según supo Montevideo Portal, el juez actuante, Luis Fourment, determinó que no hubo acoso laboral por parte de Fernández, aunque sí le dio lugar a la demanda por acoso sexual contra el ex gerente general del canal que presentó la periodista.

El Poder Judicial determinó, de esta forma, que no hubo despido abusivo por parte de la empresa a la trabajadora. Sin embargo, ante la denuncia por acoso sexual, la Justicia falló a favor de Martínez y dispuso que el canal debe pagar la suma de US$ 15.724 a la comunicadora. En principio, la demanda al canal fue por US$ 400.000.

No obstante, el magistrado del juzgado laboral concluyó que no hubo relación entre el acoso sexual y el despido a la periodista.Martínez denunció después de ser despedida del canal que fue víctima de acoso laboral por parte de Nelson Fernández (gerente de Subrayado) y de acoso sexual por el exgerente general del medio comunicación Alejandro Cattaneo.

El fallo indica que el canal deberá abonar US$ 15.724 por un delito de daño moral emergente del acoso sexual, tal y como establece la legislación vigente. Cabe resaltar que es Canal 10 el condenado porque la ley hace responsable al empleador, lo que no quiere decir que la empresa pueda reclamarle al gerente el pago de la condena. Cattaneo, fue desvinculado del medio de comunicación

En virtud de que se tuvo por configurado el acoso sexual corresponde hacer lugar a la indemnización del daño moral. El artículo 11 de la Ley 18.561 así lo establece, no siendo necesario probar el daño en sí mismo, ya que presupone que toda situaicón de acoso sexual conlleva dicha afectación”, indicó el juez en la sentencia.

Con respecto al acoso laboral por parte de Fernández, que fue descartado, el abogado de Martínez, Juan Ceretta, presentará un recurso de apelación en los próximos días. Es la primera vez en la historia de Uruguay que un canal fue condenado por acoso sexual contra un trabajador, según recoge el texto judicial.

Fuente Montevideo Portal