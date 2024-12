«Me está gustando que me digan tibio, porque creo que el coraje hoy está en el centro» dijo el Presidente

Estoy convencido de que la institucionalidad, la certidumbre, la confianza que uno genera es un valor agregado”, agregó el presidente saliente.

El presidente Luis Lacalle Pou destacó el clima en el que viene desarrollándose la transición con el gobierno entrante de Yamandú Orsi y afirmó que su administración continuará hasta el último día “con la misma fuerza y responsabilidad que el 1° de marzo de 2020”.

“Quedan 87 días (de gobierno) y estamos en un proceso de transición que es propio del siglo pasado. Tenemos tres meses con un gobierno que empieza a cerrar y otro que empieza a llegar”, afirmó Lacalle Pou durante un discurso que pronunció este miércoles a la noche en la Ceremonia de Premiación al Esfuerzo Exportador, un evento organizado por el Banco República y las cámaras exportadoras.En esa línea, el presidente saliente contó cómo le pidió a sus equipos trabajar en la recta final de este período de gobierno: “Nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en estos 87 días. El otro día junté al Consejo de Ministros y les dije que íbamos a terminar con la misma fuerza, ganas y responsabilidad que el 1° de marzo de 2020, porque para eso nos eligieron. Pero eso no significa que algunos temas que tenemos para decidir, algunos consultemos y otros informemos”.Ya sobre el final del gobierno, uno reafirma algunos conceptos y capaz que cambia otros. Pero estoy convencido de que la institucionalidad, la certidumbre, la confianza que uno genera es un valor agregado”, agregó.

Finalmente, y ya hablando específicamente sobre el rol del Banco República y los exportadores, Lacalle Pou señaló que no le molesta que le digan “tibio” si eso hace alusión a que prefiere elegir el “centro” y “no los extremos”.

“Es increíble que sigamos hablando de esto, pero hay que desmitificar el enfrentamiento entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, que si opinás lo del medio sos tibio… hasta me está gustando que me digan tibio, porque creo que el coraje hoy está en el centro, no en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las uniones”, afirmó.