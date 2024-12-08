Río Arapey : se les dió vuelta el bote ,uno de los ocupantes quedó atrapado debajo,falleciendo ahogado lamentablemente

EN LA JORNADA DE ESTE DOMINGO 08.12.2024, PRÓXIMO A LAS 01:30 HS PERSONAL DE LA PREFECTURA DE SALTO BRINDÓ APOYO A LA JEFATURA DE POLICIA (SECCIONAL 15TA) EN LA RECUPERACIÓN DEL CUERPO DE UN HOMBRE DE 46 AÑOS DE EDAD. EL MISMO SE ENCONTRABA NAVEGANDO EN EL RÍO ARAPEY POR LA ZONA DEL PUENTE ARTIGAS DE LA RUTA NACIONAL N° 4, ABORDO DE UN CANOBOTE JUNTO CON EL UN HOMBRE DE 50 AÑOS DE EDAD, CUANDO EN DETERMINADO MOMENTO LA EMBARCACION SE DA VUELTA PROVOCANDO QUE AMBOS OCUPANTES CAYERAN AL AGUA , LOGRANDO EL HOMBRE DE 50 AÑOS LLEGAR A LA ORILLA, PERO EL HOMBRE DE 46 AÑOS QUEDO ATRAPADO BAJO EL CANOBOTE Y FALLECIÓ.
PREFECTURA DE SALTO PROCEDIÓ A DESPLEGAR UN BOTE CON PERSONAL, LOS CUALES POR ENCONTRARSE EL CUERPO SIN VIDA EN PROXIMIDADES DE LA ORILLA INGRESARON AL AGUA CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE BOMBEROS SOSTENIDOS MEDIANTE UN CABO POR SEGURIDAD, RETIRANDO EL CUERPO SIN VIDA.
EN EL LUGAR SE ENCONTRABA PERSONAL DE LA SECCIONAL 15TA, MOVIL DE EMERGENCIA, POLICIA CIENTIFICA Y PERSONAL DE BOMBEROS DEL DESTACAMENTO DE SALTO.
ENTERADA FISCALÍA DE 1ER TURNO.
Informe oficial de Prefectura de Salto