Con dirigentes investigados por la Justicia en el Plenario, el Frente Amplio votó Patriarcado

Un plenario departamental en Salto del Frente Amplio ya acordado , negociado y que con horas de anticipación no solo se sabía quiénes serían los candidatos a la intendencia votados , sino que también se conocía a quien postularían para ser ser rechazados

De manual fue el Plenario ,acordado votar en bloque lo ya conocido en diferentes espacios y etapas , y salir para afuera «en unidad , unanimidad y por aclamación» , obvio que en la letra fría del acta del plenario. Minutos después de finalizado el mismo, Quinto Elemento se convirtió en una recepción de «cataratas» de mensajes desde diferentes sectores , criticando el mismo . Una candidatura del Coordinador de Juventud , en algún tiempo el «delfín » de Lima ,a quien le dijeron que su candidatura no era viable por provenir del Partido Nacional, y no un dirigente sino varios , un Varela discriminado por su antiguo color político….háblame de atraso ..

Un Beasley defendiendo su «patrona» promoviéndola ,aún sabiendo que el único voto era el de él, para después bajarla a Marazzano ,sin andamiento , sin absolutamente nada, por la resistencia que tiene dentro de la fuerza política y dentro del limismo,y lo incluye a Lima.

Y lo que coronó un Plenario del Frente Amplio Salto , desprolijo y al que aquello de «la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio «le cabría perfecto.

Sabido es que desde setiembre 2023 hay dos investigaciones abiertas , una en Fiscalía que sigue su curso , (con el nombramiento de una nueva Fiscal en 3er turno)con actuaciones que se están llevando adelante una investigación contra Henry Albarenque ex Director de Movilidad Urbana de intendencia de Salto y hombre de confianza de Andrés Lima , Juan Guarino ,ex Coordinador de Tránsito de intendencia de Salto . Una investigación administrativa que según la Dra Albertoni cuando la consultamos hace un mes,estaba finalizada pero no la dan a conocer. Pues bien,Guarino estaba hoy ocupando su lugar en la vice presidencia del Frente Amplio (ENFA), donde había pedido licencia hace un año y votando por supuesto al igual que los demás dirigentes, sentado representando su lista , u en la puerta en una especie de «zona liberada» la lista 319 de Albarenque con el incluido apoyando la candidatura de la dinastía.

Nadie de los 60 representantes ahí presentes ,se dió cuenta de esta situación, nadie la objetó? Les parece correcto ,ético , ejemplar ?La Justicia no cerró investigación, absolutamente no. En una causa que generó alarma pública , y el Frente Amplio Salto nunca se expresó, dónde le pidieron la renuncia a sus cargos en intendencia,el Frente Amplio hoy avaló lo que critica , todos parejitos….

Y la paridad en deuda , el género invisibilizado y lo patriarcal triunfando , 2024 y el atraso de lo necesario , del sumar para sumar ,los principios frenteamplistas en el Frente Amplio Salto ,en saco roto una vez más.

Vergonzozo…