Otra vez un Pitbull ataca salvajemente a mujer de 69 años en Salto

Aproximadamente a las 09:50 de este jueves en domicilio de calle Maciel AL 1400 en forma telefónica se recibe comunicación de funcionaria policial que en el lugar mencionado una femenina de 69 años había sido mordida en forma grave por un can posiblemente raza pitbull y que presentaba una lesión importante en miembro inferior izquierdo con abundante sangrado. Se deriva apoyo policial solicitando unidad médica. Se pudo establecer de acuerdo a manifestaciones en el lugar, que la femenina lesionada es empleada en la casa de una femenina de 26 años, y que en momentos que se retiraba de su lugar de trabajo es atacada por un can de la finca, donde la empleadora, escucha sus gritos y acude en su auxilio golpeando al can con un palo de escoba hasta que logra que la suelte, momentos que la funcionaria policial que diera cuenta del hecho también escucha los gritos y observando la situación, donde el can continuaba agresivo e intentaba continuar con su ataque interponiendose la propietaria entre el can y la señora lesionada, por lo que a través de una reja procede a realizar un disparo con su arma de reglamento con el fin de ahuyentar al can, momentos en los que llega el apoyo policial y con ellos un familiar de la casa quien procede a atar al can agresor. Se aplican primeros auxilios a la víctima por los funcionarios policiales y una vez llega la unidad médica es trasladada en forma urgente y con avanzada de móviles policiales, con un diagnóstico primario de: paciente con mordedura de can en pierna izquierda con abundante sangrado, en primera instancia hasta el HRS, siendo a posterior derivada al Centro de Agudos. Se realiza consulta Fiscal. Concurre Policía Científica.

