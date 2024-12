Raros Negocios entre Adeoms y Lima, trueque de favores?otra vez…..

Fuentes consultadas por Quinto Elemento esta semana , nos permite confirmar un «raro» negocio , intercambio de necesidades y beneficios obvio ,entre el Gobierno Departamental, léase el intendente Lima y Adeoms , léase Gómez y Cía.

La situación se dió en pos de asegurar la permanencia de un funcionario de extrema confianza del intendente Lima , ex encargado en la administración anterior del sector de Recolección, cuya intención era quedar en carácter de permanente en la intendencia de Salto. Con ese fin Adeoms le propuso al intendente Lima que , aceptaría esa situación si el intendente accedía a firmar la permanencia de dos ex jerarcas en la administración anterior una, y otra en la actual. Para ser claros , Adeoms habría accedido a dejar permanente al funcionario de confianza de Lima , pero puso dos nombres en esa negociación, la de la ex Directora de Turismo María Noel Rodríguez y la ex Coordinadora de Turismo,hasta noviembre del 2021, la Contadora Andrea Malvasio. En la actualidad Rodríguez es delegada por intendencia en INEFOP, y Malvasio está en Descentralización.

Según información brindada , el funcionario de confianza de Lima , Fernando González ,habría decidido no aceptar ese acuerdo porque tendría que bajar su grado para eso y no está dispuesto a hacerlo,confiado además de seguir a su Jefe ,en el puesto que Orsi le delegue.

Con respecto a otra «conversa» entre uno y otro , es el ingreso por designación directa del hijo de la Alcaldesa de Mataojo Rosita Moreno fiel ladera e incondicional del ex Director de Descentralización Alvaro Gómez y del Clan Lima . La popular Alcaldesa que se volvió viral en plena pandemia, con aquel baile organizado por ella y su gente en su alcaldía, con invitados del gobierno departamental, haciendo el trencito,lo recuerdan? Ahora vuelve y que mejor que con el ingreso de su hijo ,en tiempos que Adeoms dice que no hay más ingresos, su hijo en Bromatología en la Clínica Municipal Bueno sería que lo aclaren , porque posiblemente estemos equivocados? Ojalá!!