A 52 años del Milagro

MILAGRO DE LOS ANDES. En una montaña de la localidad mendocina de Los Maitenes de Curicó concluye el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación, entre ellos 19 jugadores del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Todos habían sido dados por muertos en el siniestro ocurrido el 13 de octubre de 1972, con lo que la Tragedia de Los Andes pasó a llamarse Milagro de Los Andes.13 de octubre de 1972 el vuelo que llevaba a los pasajeros se estrelló en el paso cordillerano entre Argentina y Chile. Contra todo pronóstico, algunos de los pasajeros no sólo pudieron sobrevivir al impacto, sino también a los 72 días posteriores hasta que fueron encontrados, el 23 de diciembre de aquel año, estando expuestos a condiciones climáticas extremas y falta de agua y comida.Los 16 sobrevivientes eran jugadores del equipo de Rugby Old Christians. Habían comenzado el viaje en Montevideo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya rumbo a Chile. Allí disputarían una serie de partidos amistosos, por lo que iban acompañados de familiares y amigos. Había un total de 45 personas en el avión, incluyendo a la tripulación.





