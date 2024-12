Amoral!! Lima y Adeoms dejan 310 ingresos nuevos en intendencia,que se suman a 220 anteriores: 530 funcionarios !!

Amoral se dice de una persona desprovista de sentido moral., y lamentablemente esto es lo que los salteños y salteñas conocimos hoy. Un listado con nombres , producto de un convenio entre el sindicato de Gómez y Lima- Chiriff. Con la frialdad de 310 nombres de designaciones directas , designaciones políticas , que ingresan con el intendente y se van con él, algo tantas veces dicho por Lima pero no cumplido. En este nuevo convenio, la lista de 310 nombres entre los cuales figuran abogadas como Marcela Panizza,Galain ,Contadoras como Ana Weston ex directora de Hacienda, Andrea Malvasio ex Coordinadora de Turismo , la ex Directora de Turismo María Noel Rodríguez , Arquitecta Gallino, hijo de Cattani , dirigente de Adeoms, hermano de Ricciardi ,dirigente de Adeoms, hijastro de Gustavo Chiriff, por ejemplo . El Chicharra , el del boliche obviamente, designación de Furtado , la esposa del secretario del intendente Andrés Lima ( Angelo Martínez , el hijo de Enrique Flores funcionario y dirigentes de Ferreira Pintos y así varios más como muchos de la lista , la hija de Alberto de Mora , un sobrino, un dueño de radio comunitaria ,el hijo de un director de un diario , un relator de fútbol , un técnico de fútbol , el ex Alcalde Diego Henderson , la novia de Albarenque, la hija de Rinaldi ex encargado del Teatro Larrañaga, el famoso «Gordo»Joselo , dirigente de Furtado y donde funcionó la olla en Salto Nuevo, el presentador de actos de Varela, Vispo, la ex monotributista Profe de Zumba y esposa de encargado de Tránsito, Sosa, hijos de ediles, hijos de Coordinadores de Servicios Públicos, en fin , para todos los gustos en algo realmente amoral!!!. Hijos de referentes de las listas del ENFA , del PCU y algo bien , bien importante: Un ADEOMS que viola un convenio anterior sobre ingresos, firmado por ellos mismos , donde los administrativos y los profesionales solo entran por concurso Aqui ninguno ingreso es por concurso . El mismo Adeoms viola su propio convenio firmado.

Que dirá el Frente Amplio sobre esto , que opinión tiene Raíces por ejemplo de esto ? Que voces se escuchan , de estos 310 ingresos cuando fueron tan pero tan analíticos , y duros en Salto Grande , cuando Albisu armó su equipo de trabajo , y nombró 29 personas .?

Tremenda jugada,esperada obvio y Quinto Elemento Radio la había anunciado, en la última semana del año , vergonzoso realmente,

Se escuchan voces!!!eso sí, de a uno fuerte y claras…!!