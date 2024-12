«El Plan», por el Edil Dr.Enzo Molina

Desde hace años denunciamos que la IDS y ADEOMS estan coludidos para el ingreso masivo de militantes del FA a la IDS.

En 19 de diciembre del 2019, ADEOMS y la Intendencia firmaban un convenio colectivo para asegurarle la estabilidad laboral a 106 designaciones directas, de manera «excepcional» y asi mismo (lo mas sarcástico) el sindicato reivindicaba el concurso como único mecanismo transparente de ingreso a la función municipal.

Claramente, lo previsto por el convenio (hoy norma entre las partes) fue violado flagrantemente.

Se repite la misma historia, pero por dos.

No me hablen de los derechos de los municipales, por que aca esta en juego el interés superior de todos los salteños, y la igualdad de oportunidades para cada uno de acceder con las máximas garantías a un empleo público de calidad.

Se repite el mismo patrón de estos 10 años de desidia y desgobierno, con la complicidad del gremio: si no sos de Lima no comes, si no sos de Lima no tenes derecho al trabajo, si no sos de Lima no te damos terreno ni oportunidad de tu casita.

La Intendencia es de los Salteños, y le presta el poder de administrarla a los gobernantes de turno, que deben gobernar cuidando los recursos y no transformándola en un botín para la madeja de un grupito de políticos y sindicalistas deshonestos.

¿No les parece que es hora de que se vayan?