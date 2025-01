Estres térmico por ola de calor

Silhouette man is drinking water bottle on hot weather background with summer season. High temperature and heat wave concept.

La ola de calor lleva a que las autoridades de la salud y médicos en general, hagan recomendaciones para mitigar su impacto. Uno de los riesgos asociados a las altas temperaturas es el estrés térmico, que ocurre cuando el cuerpo no es capaz de regular su temperatura interna. El médico Gladimir Melo habló con Subrayado sobre las precauciones que hay que tener para no sufrir este problema y en qué casos hay que consultar al médico.Melo explicó que se entiende por estrés a las reacciones que el organismo presenta o pone en marcha para responder a diferentes situaciones, como el exceso de temperatura. «Llega un momento que el cuerpo no lo puede manejar, por encima de 38° ambiente, entonces ahí vienen los problemas, es una patología de cuidado que hay que reaccionar rápido para que no traiga cuadros graves». Los síntomas son sudoración excesiva, más común de lo habitual para el ambiente y para el momento, la piel puede estar húmeda, pero después puede comenzar a secarse, además pueden ocurrir calambres, mucha sed, mareos y sensación de desvanecimiento.El médico indicó que el golpe de calor es la parte terminal de la patología que presenta una alta tasa de mortalidad. Aconsejó consumir abundante líquido, no exponerse al sol, refrescar la piel y el cuerpo. Melo también se refirió a otro problema que es la falta de desfibriladores en algunas playas. En Uruguay la primera causa de muerte natural es la cardiovascular y un alto porcentaje se da por muerte súbita. El uso temprano de estos aparatos puede salvarle la vida a quien lo sufre. Según datos proporcionados por guardavidas, en Montevideo hay desfibriladores en 17 de las 32 casillas y en Canelones hay 5 aparatos en 82 casillas. Melo comentó que las ambulancias demoran mucho tiempo en llegar a la playa en verano, por lo que es primordial que existan este tipo de aparatos en las casetas de guardavidas. «Por cada minuto que no se reanima una persona en paro, es un 10% de sobrevida». Fuente : Subrayado Comparte esta nota: Compartir en Email Compartir en WhatsApp Navegación de entradas