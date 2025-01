Funcionarios de tránsito denuncian «caos total» en el área

Funcionarios de intendencia de Salto denuncian ausencia de gestión, orden y responsabilidad en el área de Tránsito. Según nos transmitieron los funcionarios, ‘en el área existe caos total ,con la ausencia de director , de coordinador y solamente con cuatro funcionarios en la parte administrativa y solo dos pueden realizar determinados trámites , y la realidad es que no se llego a atender a todos , la gente se retiró desconforme por no ser atendidos a la hora del cierre ,por ejemplo teniendo en cuenta que estaban desde las 6y30 am esperando. En muchos casos esperando para generar un código para terminar el trámite de renovación o iniciar tramite de devolución «. Agregan además que , las personas que esperan lo hacen en el piso sentados porque obviamente no dan las sillas ,no hay comodidad , no preveen lo mínimo , entre otras cosas.

