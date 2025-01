Cinco años del asesinato salvaje a Fernando Báez por jóvenes rugbiers en Argentina

Se cumple un nuevo aniversario del caso que se convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia policial reciente de la Argentina. A la espera de una sentencia firme de parte de la corte Bonaerense, Silvino y Graciela homenajearán a su único hijo con una misa. Además, las palabras que le dedicó su mamá

Hace cinco años, en enero de 2020, Silvino y Graciela Báez Sosa despidieron a su único hijo, Fernando, que se fue a vacacionar a la Costa Atlántica con sus amigos. Una semana más tarde, el matrimonio recibió la peor noticia: el joven de 18 años murió tras una golpiza salvaje a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Desde aquel día, el caso Báez Sosa se convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia policial reciente de nuestro país. La muerte de Fernando, por algún motivo, estremeció como pocos a la opinión pública y pasó a ocupar un lugar significativo para los argentinos, quienes vieron en este adolescente a uno de sus hijos o hermanos. Para pedir “justicia” hubo desde marchas multitudinarias, pasando por colectas solidarias hasta una placa a metros de la discoteca donde lo asesinaron a golpes.

La magnitud que cobró el caso fue tal que, tres años después del crimen, en pleno juicio oral, más de 95 mil personas se conectaron al canal de YouTube de la Suprema Corte bonaerense para ver cómo el Tribunal N°1 de Dolores condenaba a sus asesinos:cinco de ellos —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi— recibieron perpetua por ser coautores del crimen; los otros tres —Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi— al ser considerados partícipes secundarios, 15 años de prisión .En el plano judicial, los abogados del matrimonio, Fernando Burlando y Fabián Améndola, apelaron las penas al igual que los letrados de las otras partes: todos están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirme o modifique las condenas y dicte sentencia firme. Mientras tanto, los ocho condenados por el crimen continúan detenidos en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero donde, todos los jueves, reciben las visitas de sus familiares

.La carta de la mamá de Fernando

El texto, escrito de puño y letra, en cursiva, arranca así:

“Para mi hijo Fernando Báez Sosa. Al cumplirse 5 años de tu asesinato me pongo a escribirte pensando en todos los bellos momentos compartidos a tu lado que jamás nadie podrá arrancar de nuestro corazón. Con tu partida también perdimos nuestra vida porque sin vos nada es igual. Fuimos tan felices. Nos hiciste sentir orgullosos con todos tus logros que conseguiste con tanto sacrificio para ingresar a la facultad de Derecho. Fuiste y serás siempre un buen hijo, alegre, con tu hermosa sonrisa, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A veces miramos videos tuyos para verte y escuchar tu voz y terminamos con unas lágrimas que quisiéramos retroceder el tiempo para abrazarte y no dejarte ir nunca”

“Te extraño tanto Fer. Extraño todo de vos. Todas las noches espero encontrarte en mis sueños, que me abraces fuerte y me digas: ‘Má, ya llegué’. Pero me despierto a sabiendas de que no va a suceder. Hasta pronto hijo mío. Mi gran abogado que nos da luz para seguir luchando para conseguir ‘justicia’. Te amamos y amaremos por siempre. Descansa en paz Fer. Tu mamá y tu papá no te olvidan”. «Todas las noches espero encontrarte en mis sueños, que me abraces fuerte y me digas: ‘Má, ya llegué’», escribió Graciela

Si bien el caso de Fernando Báez Sosa marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia juvenil; lamentablemente, episodios de este tipo siguen repitiéndose a la salida de los boliches. El 60% de los chicos muere por causas asociadas a los golpes y los varones son los más afectados, precisan datos oficiales.

Hoy, a cinco años de su asesinato, su memoria sigue presente. Ningún pibe más tiene que morir de una patada

