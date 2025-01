Dr. Marcos García: “Son necesarias políticas de promoción y prevención en salud mental”

El Dr. Marcos García, dijo que la salud mental fue un tema de campaña política pero que los avances son lentos para quienes padecen enfermedades que necesitan de una respuesta rápida que muchas veces no se da. Estableció que es posible brindar herramientas de atención a los médicos de la primera línea como los que trabajan en guardias o emergencias.

García, quien tiene una basta experiencia en gestión pública y administración de recursos, se ha especializado en el área de psiquiatría y entiende que “la psiquiatría siempre me llamó la atención al estar frente al paciente para entender accionares de personas que antes no lograba entender. Me cautivó en forma impresionante al punto que cambió mi vida en el entendimiento. La salud mental ha ocupado los primeros lugares en las agendas de todos los países. Una de las cosas que más preocupa es el índice de suicidios y esto hay que abarcarlo desde varios puntos de vista. Primero el estigma: concurrir al psicólogo como cuando se va al gimnasio. Ni que hablar de yo no voy a un psiquiatra porque no estoy loco. Cuando se vence el estigma y la situación es insostenible, el paciente se encuentra con un sistema deficitario sobre todo en recursos humanos. Debe ser multidisciplinario. Salto tiene un equipo de salud mental bastante bien, parecido a Paysandú pero Artigas no tiene, Rivera no tiene y Tacuarembó muy poquito”.

El profesional dijo que la telemedicina puede ser un aporte importante, basado en la ética y el respeto al paciente, “con pocos especialistas se puede desde la medicina formar al médico de familia, al integral, al general, que aprenda a empatizar por ejemplo en las guardias cuando se cae en aquello de que el paciente está exagerando. Hay que entender que el paciente no se hace, sufre, en las crisis conversivas y eso es necesario detectarlo. La psico educación es lo principal. Políticas de promoción y prevención sencillas que muchas veces no se hacen. El ejercicio físico por ejemplo ayuda muchísimo, el salir a caminar, lo simple, que genera a nvel cerebral la sensación de placer. La depresión genera que haya pacientes que no pueden salir requiriendo un tratamiento farmacológico, pero siempre insisto en el ejercicio y en la alimentación. Eso junto a un buen descanso ayuda muchísimo a la salud mental. La mente humana es tan increíble por lo que muchas veces juega hasta la predisposición de uno mismo. El suicidio es lo que se lamenta pero siempre hay una historia larga que no supimos prevenir para que se llegue a eso. Por eso insisto en políticas de prevención y promoción. Nosotros tenemos un apoyo importantísimo de los licenciados en psicología que debemos re pensar en su rol dentro de la medicina ante las situaciones de emergencia. Creo que es una discusión que debe darse, que es muy grande, pero son para nosotros nuestros aliados que está siempre en la trinchera”.

Navegación de entradas