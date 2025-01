Teniente Coronel Alberto González (Jefe Batallón N° 7): “En el Congo el grupo paramilitar M23 no tiene valor por la vida”

El Jefe de Batallón N° 7, Teniente Coronel Alberto González, relató la situación vivida por soldados uruguayos en el Congo cuando uno de los móviles en donde se desplazaban soldados salteños, fue atacado por el grupo insurgente denominado M23.

El jerarca castrense dijo que es oriundo de Treinta y Tres, “cuando egresé en el 2004 estuve en varios departamentos, volví a la escuela militar como instructor, volví a mi departamento, fui segundo en Paysandú, soy preparador físico, paracaidista y buzo táctico y hoy mi destino es en Salto. Cumplí misiones en Haití y en el Congo. En Haití estuve en el repliegue cuando se retiró Uruguay de allá. Los destinos son totalmente diferentes pero tienen carencias sociales que se notan, no estando bien asentados por poderes políticos. El Congo tiene todas las riquezas, es muy extenso y en Haití hay tremendas diferencias sociales. En los dos casos si vi con el compromiso de los chicos con la educación y eso es lo que nos mueve, la razón de ser de todas las tropas”.

González dijo que la tarea es protección de civiles, “es ayudar a estabilizarse en esos países y en ese proceso uno se encariña mucho con los habitantes de esos lugares. Uno va de una manera y vuelve de otra porque es un baño de realidad lo que se ve en otros lugares y nosotros no le damos la dimensión a nuestra forma de vivir. En el Congo estamos desde 2021, han viajado ya 21.000 efectivos desde nuestro país. Tenemos todas las coberturas médicas en nuestras bases. La preparación dura unos seis meses previo al destino y en la actualidad los cambios de efectivos se producen al año. El uruguayo tiene una forma especial de ser que genera mucha empatía con esas poblaciones. Enseguida se encariñan con los chicos, aprenden nuestro idioma, y en el Congo se habla mucho francés. Ellos tienen mucha facilidad para aprender otros idiomas y eso para ellos es la forma de sobrevivir. Lo sucedido con nuestros soldados fue un ataque a la ONU, llama la atención que el ataque se diera a Uruguay. El sábado sucedió esto pero hacía unos días se venía desmejorando. Hay dos lugares en los que desplegamos personal. El movimiento paramilitar M23 tienen la intención de hacerse de la ciudad donde estamos nosotros, situación que logró por un tiempo en el año 2008. Había un vehículo que estaba en custodia, ese sábado, y recibe un impacto de un mortero, fue elegido, no fue al azar. Delante nuestro había fuerzas guatemaltecas que perdieron la comunicación no así nosotros, y a pesar de estar preparados para estas actividades esto nos impacta. Ellos estaban a horas de volver a Uuguay, uno nunca piensa en que ese es el momento, no existe el momento, pero ellos estaban contando las horas para volver”.

González dijo que la comunidad militar se conoce toda, “al M23 lo patrocina Ruanda, hay muchos intereses económicos. Hay oro, todo lo que se imaginen tiene el Congo. El M23 luego del genocidio de Ruanda, recibió a muchos militares en el Congo, tenen artillería, están muy bien armados y son personas que desde que nacen hasta que meren están combatiendo. En esta situación hay dos salteños, el sargento Adrián Fernández que está condiciones delicadas, es de una unidad metropolitana pero evidentemente nos conocemos incluso nos tocó ponernos en contacto con su familia. También está internado el cabo Píriz que evoluciona bastante bien”.

El Jefe de Batallón N° 7 reconoció que los motivos de participar en estos destinos, “es la experiencia pero pesa mucho lo económico. Más allá de esos afectos que se generan con los pobladores de esos lugares a los que vamos a desempeñar nuestras misiones. Por eso no encuentro respuesta del porque se eligió el ataque a Uruguay. No hay valor de la vida en ese lugar. Está previsto que retornen a Salto quince efectivos y se vayan 18, lo que genera en estos momentos un estado de tensión”.

