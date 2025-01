Cuando renuncia el intendente Lima? No asume Chiriff,a Urroz no la quiere,Cesio si..?

Cuando se va Lima ? Cuando renuncia a la intendencia de Salto el Dr Andrés Lima ?. Ahora no tiene excusas, no puede manejar plazos a su antojo o desconocer la legislación vigente. El lo sabe, así que claramente para asumir en el cargo de responsabilidad designado por el Presidente Orsi,debe renunciar a la intendencia de Salto.

En Uruguay, un intendente que desee asumir otro cargo público, como la presidencia de un ente autónomo o servicio descentralizado, debe renunciar previamente a su cargo.

Según el Artículo 292 de la Constitución, los intendentes no pueden desempeñar simultáneamente otro empleo público, con excepciones específicas. Además, si desean postularse a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, deben renunciar al menos con un año de anticipación a la elección (Artículo 201 de la Constitución).

En el caso de asumir la presidencia de un ente autónomo o servicio descentralizado, la renuncia debe ser previa al nuevo nombramiento, ya que la Constitución impide el ejercicio simultáneo de ambos cargos.

Si un intendente en Uruguay es designado como Presidente de MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), debe renunciar previamente a su cargo de intendente.

Esto se debe a que MEVIR es un servicio descentralizado del Estado, y la Constitución establece que los intendentes no pueden ocupar simultáneamente otro cargo público. Por lo tanto, la renuncia debe presentarse antes de asumir la presidencia de MEVIR.

Entendiendo esto , el intendente Lima debe recurrir a sus suplentes respectivos en la plancha que lo llevó o acompañó a la intendencia. En primer lugar su suplente inmediato, el Técnico Gustavo Chiriff que es Secretario de intendencia de Salto y que además es candidato a intendente en mayo por el Frente Amplio. En este caso , no podría asumir cómo intendente si es candidato ,pero si puede continuar en su cargo de Secretario General. Entonces Lima debe recurrir a Ingrid Urroz que es la segunda suplente de Lima , pero aquí hay un tema de confianza política y Lima no la quiere en su lugar , no estaría de acuerdo en que asumiera ella, y según información que maneja Quinto Elemento, el intendente Lima le habría solicitado ,que renunciara a la suplencia. Por lo que se nos informó,Urroz no querría hacerlo…

En último lugar de la plancha o suplencia del intendente Lima, está el Dr. Cesio , en tercer lugar y sería quien Lima desearía dejarle el cargo de intendente, por eso la necesidad de que Urroz renuncie. Como de lugar ,el intendente debe renunciar antes del 1ero de marzo, no puede dejar el cargo de Presidente de MEVIR en suspenso , supuestamente hasta el 7 de julio cuando asuma el próximo intendente, el Presidente de MEVIR forma parte del equipo del ministerio de Vivienda y asumen el primer día de marzo.

Para variar todo complicado en el mundo Lima, nada fácil , entre especulaciones y maniobras el margen que se achica , los días que restan y el poder se desvanece . El fin de un mandato como intendente con una gestión considerada deficiente que tiene diversas consecuencias políticas y sociales para Andrés Lima, cómo la perdida de apoyo político que le afecta a su sector político al que pertenece, debilitando su capacidad de continuar en el gobierno departamental en futuras elecciones, además de un desgaste de su imagen: Una gestión deficiente suele dejar a la opinión pública con una percepción negativa, problemas financieros con mal manejo con deudas, obras inconclusas y el clientelismo más importante y vergonzoso de la historia que serán desafíos para la próxima administración.