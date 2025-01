Aquiles Mainardi (De Centro): “El despegue de Salto está en el parque donde está la Central Hortícola”

El dirigente de “De Centro” del Partido Nacional, Aquiles Mainardi, dijo que como integrante de la Coalición Republicana departamental, va por imitar e, proceso del parque agroindustrial en Concordia porque entiende que es la forma de potenciar desde varios lugares la actividad económica a nivel departamental.

Mainardi dijo que “creo que me embandero de algo que fue del Escribano Malaquina hace muchos años pero me apasiona y parte de que Salto se desarrolle es que empiece de una vez por todas el parque donde está la Central Hortícola. Hay muchas empresas que pueden comenzar a hacerse fuerte desde ese lugar y la experiencia de Concordia nos permite saber las cosas que se hicieron bien y corregir las que se hicieron mal pero empezar ya. Salto es lo que sabe hacer y no creo que venga una inversión que genere diez mil puestos de trabajo. Hay que fortalecer lo que tenemos. El análisis del parque de Concordia comenzó en el 2020”.

Mainardi agregó que “la pandemia nos jugó una mala pasada en la proyección de la Central Hortícola, pasamos a un segundo socio del proyecto siendo que fuimos el principal motor para que se construyera. Incluso en algún momento nos quisieron sacar hasta de la gobernanza, dejándonos afuera de conferencias o lanzamientos. Esa dinámica de trabajo que teníamos no es la misma y nos juntamos con los compañeros para re tomar la actividad y Salto Hortícola es mucho más que la central. En el 2018 se dio una granizada que arrasó con techos en gran parte de Salto y se consiguió a través de INFEOOP se consiguió naylon que permitió salvar gran parte de la producción recuperando los invernaderos. Nosotros la última charla que tuvimos con el intendente allá por setiembre del año pasado, habíamos avanzado y el intendente habló de postergación diciendo ahora que las posibilidades son para marzo. Para eso se necesita trabajo y que la mesa de gobernanza se termine de conformar. La Central Hortícola es un gran logro para Salto”.

En cuanto a “De Centro” dijo que hay “muchos dirigentes nuevos que se están incorporando y nuestra aspiración es poder llegar a la Junta Departamental con una lista de muy buenos candidatos sin poder yo participar porque lo hice en todo el proceso electoral anterior por decisión propia. Dentro de nuestro sector hay gente muy valiosa que puede integrar lista a la junta y si la ciudadanía nos acompaña estamos preparados para cumplir con el desafío”.